“Hay cosas mucho más relevantes”, la respuesta en serie del gobierno a las críticas

Por Nicolás Delgado

NicoDelgadoSan

Durante las últimas dos semanas, el gobierno recibió varias críticas, y al menos cuatro de los jerarcas involucrados respondieron de la misma manera: alertando que no se trata de un tema "importante" o "relevante", por lo que la atención debería ponerse en otros asuntos.

En la noche del miércoles 28 de abril, el presidente Luis Lacalle Pou; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá; y otros jerarcas de gobierno participaron de un asado en el Complejo Celeste junto al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y dirigentes del fútbol. A pesar de que Lacalle Pou y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, han pedido a los uruguayos que no realicen asados para evitar la propagación del coronavirus, tanto Delgado como Bauzá relativizaron la importancia del encuentro.

"Yo creo que lo más importante es lo que se logró para la Conmebol y el fútbol y pensar ahora que tenemos la posibilidad de jugar una final", dijo Bauzá el 30 de abril, luego de aclarar que los participantes cumplieron los protocolos vigentes.

"Fuimos muy cautelosos, y yo creo que en esto... vamos a lo importante: hoy me parece que la noticia más importante es que por lo menos en el mes de mayo vamos a tener un millón y medio de dosis de Sinovac, y durante el mes de mayo vamos a tener medio millón de dosis de Pfizer; esa es la noticia más importante", respondió Delgado el 5 de mayo.

Con el mismo argumento, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, contestó los cuestionamientos que recibió de parte del Frente Amplio por las exoneraciones fiscales que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a su empresa privada. "La verdad, entrar en este juego político como para pegarle al gobierno, cuando tenemos otros problemas mucho más grandes y relevantes, no me parece. Hay cosas mucho más relevantes como el empleo y cómo se está saliendo de esta pandemia", dijo Alfie el 6 de mayo en Las Cosas en su Sitio de radio Sarandí, y agregó: "Hay una cantidad de cosas, no solo esta, que no le hacen bien a la democracia y a la República".

Lo público, lo privado y lo importante

Idéntico argumento fue usado este lunes por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, al ser consultada por la prensa sobre la conversación que mantuvo con la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), Silvana Romero, a quien le preguntó si pudo "colocar algún cabildante" en el organismo, como reveló el semanario Brecha el último viernes.

"Conversaciones personales no voy a tratar. Creo que este es un momento de fiesta, donde estamos dando casa a uruguayos que la están necesitando. Creo que hay temas mucho más importantes que un chat privado", dijo Moreira.

Un periodista le planteó que es "un tema delicado, siendo una secretaria de Estado", ante lo que Moreira respondió: "Temas privados no te voy a contestar; muchas gracias".

"Estamos en un momento de fiesta. Realmente la entrega de una casa es una fiesta. Hoy de tarde estamos recorriendo con el subsecretario, Tabaré Hackenbruch, en Pando, donde vamos a estar culminando la segunda etapa de Caballeriza 1 y Caballeriza 2, donde habrá un polideportivo. Nos estará acompañando el gobierno departamental, con la presencia del intendente Yamandú Orsi. Esos son los temas que realmente creo que les importan a la sociedad y la gente, y no temas privados", agregó Moreira, quien consideró "un tema privado" la contratación por parte de la Ursea de María de los Ángeles Pereda, pareja del diputado Martín Sodano.

Pereda ingresó al organismo el 16 de marzo de este año como personal de confianza por un sueldo mensual nominal de $ 57.630.

