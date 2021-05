Isaac Alfie y las exoneraciones del gobierno a su empresa: “Hay cosas más relevantes”

Política

“Entrar en este juego político como para pegarle al gobierno no me parece”, dijo el director de la OPP.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, se refirió este jueves a la polémica que se generó por las exoneraciones fiscales que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a su empresa privada. A raíz de este hecho se desencadenaron una cantidad de sucesos como la interpelación a la titular del MEF, Azucena Arbeleche, votado y aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados.

En una entrevista a Las Cosas en su Sitio de radio Sarandí, Alfie aseguró que cuando se hizo pública la noticia de la exoneración otorgada, él todavía no había sido notificado. Según dijo, la noticia salió a la luz, luego se enfermó de COVID-19 y recién en abril fue notificado sobre la exoneración. Una vez que recibió la notificación, presentó la nota de "desistimiento legal".

En tal sentido, Alfie negó que "haya cosas ocultas" porque en el decreto estaba a su nombre y sus dos apellidos. "No sé, que cada uno saque sus conclusiones", aseguró el director de la OPP. Consultado sobre la negativa del gobierno a los senadores frenteamplistas, quienes pidieron información sobre el caso, Alfie aseguró que la decisión "es correcta" porque una cosa es ver la resolución y otra es ver adentro donde se pueden "revelar" acuerdos comerciales de la empresa privada.

"La verdad, entrar en este juego político como para pegarle al gobierno, cuando tenemos otros problemas mucho más grandes y relevantes, no me parece. Hay cosas mucho más relevantes como el empleo y cómo se está saliendo de esta pandemia", opinó, y agregó: "Hay una cantidad de cosas, no solo esta, que no le hacen bien a la democracia y a la República".

En otros asuntos, Alfie, que integra el grupo de Transición Uy junto al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), reiteró que nuestro país ya tiene la secuencia de compras para la necesidad eventual del gobierno de vacunar a jóvenes de entre 12 y 18 años.

"El lunes sale la noticia de que está claro que hay que vacunar a menores de entre 12-17 años y que en principio solo Pfizer está autorizado para eso. Uruguay ya tiene las vacunas en la secuencia de compras para hacerlo. Apenas se siga la secuencia, eso va a seguir. Lo teníamos previsto hace un mes y pico cuando empezamos a ver este movimiento en el mundo y empezamos a escuchar lo que decían en Estados Unidos", indicó.

"Todas esas cosas se fueron previendo y se consiguieron adelantar dosis de las que se compraron justamente para esto", añadió.

En este tema, también dijo al medio mencionado anteriormente que recibieron resultados preliminares del GACH sobre los efectos de la vacunación. Informó que Sinovac tiene un proceso "más lento de inmunización", pero que lo que más importa "son los efectos" sobre las hospitalizaciones y muertes.

Finalmente, el director de la OPP sostuvo que el gobierno dio señales y acciones "claras y contundentes" en la economía. "Lo que estamos seguros es que va a haber crecimiento. Uno debería esperar un crecimiento bien fuerte", señaló.

"Ahora, el crecimiento como tal es un objetivo de política de largo plazo: mejora salarios, empleo, jubilaciones. Para tener crecimiento hay que dar infraestructura básica", opinó.