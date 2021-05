Irene Moreira se negó a responder sobre su chat con Romero: “Hay temas más importantes”

Política

La ministra de Vivienda dijo que no hablaría de “temas privados”, luego de preguntarle a la presidenta de Ursea si pudo “colocar algún cabildante”.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, se negó este lunes a responder preguntas de la prensa sobre su chat con la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), Silvana Romero, a quien le preguntó su pudo "colocar algún cabildante" en el organismo.

Moreira participó este lunes del sorteo de viviendas en un complejo ubicado en José Batlle y Ordóñez y Justo Maeso, en el departamento de Montevideo. Allí fue abordada por la prensa, y ante las consultas sobre su chat con Romero dijo que no hablaría sobre "conversaciones personales", según consignó radio Monte Carlo.

La ministra aseguró que ese era "un momento de fiesta" por el sorteo de viviendas, y afirmó que "hay temas mucho más importantes que un chat privado".

Ante la repregunta de periodistas, dijo una y otra vez que no iba a contestar. No obstante, los periodistas insistieron y ella también: "No voy a hablar de temas privados, creo que la presidenta de la Ursea ya lo contestó".

Finalmente, una periodista le preguntó si la presunta distribución de cargos estatales entre integrantes de Cabildo Abierto también era un tema privado, a lo que Moreira contestó: "Eso hablalo con la directiva de Cabildo Abierto".

El diálogo entre Moreira y Romero fue divulgado el pasado viernes por el semanario Brecha. "¿Pudiste colocar algún cabildante en la Ursea??? ¿Necesitas a alguien? En Cabildo hay CV para varios perfiles", decía el mensaje que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial escribió a Romero, quien fue designada en representación de Cabildo Abierto.

Brecha también consignó la respuesta de Romero: "Sí, a Maru Pereda, la sra. de Martín Sodano. Justo lo tratamos este martes en directorio y ahora estaban consultando cómo instrumentar el ingreso". Sodano es diputado de Cabildo Abierto.

El diálogo es parte de una conversación entre ambas jerarcas en la aplicación WhatsApp. Estas oraciones fueron divulgadas porque desde el celular de Moreira se hizo una captura de pantalla y fue enviada a un grupo de cabildantes en la aplicación de mensajería instantánea. Según el semanario, si bien el envío podría haber sido accidental, ya que fue borrado casi de inmediato, la imagen circula hace días entre militantes y dirigentes de Cabildo Abierto.

"Efectivamente, se trata de un diálogo privado mantenido a través de los celulares personales de la ministra Moreira y el mío, con quien mantenemos un diálogo fluido. No se trata de una comunicación formal ni oficial de Ursea", reconoció Romero al semanario.

María de los Ángeles Pereda, pareja de Sodano, ingresó a la Ursea el 16 de marzo de este año como personal de confianza por un sueldo mensual nominal de 57.630 pesos, agrega la información del semanario.

