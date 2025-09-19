“Hay ambiente propicio” para un paro general por presupuesto, dijo Sommaruga

Política

La Mesa Representativa del Pit-Cnt se reunirá el próximo jueves 25 de setiembre para, entre otros temas, decidir acerca de si convocará a un paro general o alguna movilización en reclamo por el presupuesto que está a votación en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Tenemos toda una serie de temas para ese orden del día, uno de los cuales es la posibilidad de una movilización que atienda la situación de los Consejos de Salarios y también del presupuesto nacional en la segunda quincena de octubre”, dijo el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, en conferencia de prensa este viernes.

Así, añadió que este hecho está “siendo observado y trabajado” por el Secretariado del Pit-Cnt.

En este sentido, Sergio Sommaruga, dirigente del Pit-Cnt, dijo a Montevideo Portal que “hay ambiente propicio” para que esa moción sea ratificada.

“La discusión se resuelve de abajo para arriba. Esto se tiene que hacer en los sindicatos, cada [uno] viene con un voto y se vota en la mesa”, explicó el integrante del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada (Sintep).

De esta manera, aseguró que “evidentemente hay preocupaciones sobre presupuesto, los Consejos de Salarios y por tanto sí hay ambiente como para que [se vaya] a un paro para fines de octubre”, puntualizó.

Esta movilización sería “por presupuesto, trabajo y salario”, aseveró, y tendría características “similares” a la del pasado 12 de agosto.

Respecto a este tema, los sindicatos educativos ya confirmaron que plantearán en la Mesa Representativa un paro general por la educación.

El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional ingresó formalmente al Parlamento el pasado 2 de setiembre. Desde entonces, cada cámara cuenta con 45 días para pronunciarse sobre la iniciativa.

