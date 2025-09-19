Pit-Cnt criticó al proyecto de Presupuesto por tener “más continuidad que transformación”

Política

El Pit-Cnt acudió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en la mañana de este viernes para dialogar sobre el proyecto de ley que está a discusión de la Cámara de Diputados.

En ese marco, la central sindical cuestionó ante los legisladores que la propuesta “presenta más elementos de continuidad que de transformación”.

De acuerdo con la presentación que los trabajadores presentaron en la comisión, a la que accedió Montevideo Portal, el proyecto de presupuesto quinquenal que envió el Ejecutivo “explora medidas tributarias tímidas”, pero que van “en la dirección correcta”. Sin embargo, “no se desarrollan ajustes sobre los sectores de ingresos fijos”, indicaron los trabajadores.

Asimismo, el Pit-Cnt elaboró una lista de “problemas” que tiene el proyecto de ley.

“No aparece mención a la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo; no hay mirada vertical de política industrial; no se trata la brecha de inversión en ciencia y tecnología ni la del número de científicos por habitante; no hay objetivos explícitos de desarrollo territorial equilibrado”, argumentó la central.

También mencionaron como una problemática el déficit fiscal heredado, de 4,1% del producto bruto interno (PBI).

A nivel educativo, cuestionan que se pase de un 4,8% a un 4,2% del PBI si es que se cumplen las estimaciones de crecimiento estipuladas. Además, apuntaron contra una “inadmisible discriminación” a la Universidad de la República, cuyo porcentaje en la economía nacional bajaría de 0,8% al 0,73% “mientras se expande la matrícula”.

En conferencia de prensa, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, afirmó que comparten “algunas definiciones de énfasis”, como “abatir la situación” de las infancias y las adolescencias o “sostener” los procesos de mejora en la vulnerabilidad social de Uruguay.

A su vez, desde el Pit-Cnt también comparten “la dirección de algunos tributos nuevos que tienden a gravar de mejor manera el capital”, aunque los considera “insuficientes”. Sobre este tema, Abdala también aseguró que se continuará insistiendo con el impuesto a los más ricos “para que se construya la fuerza social que haga posible que una herramienta de este tipo se aplique”.

A modo de conclusión, el Pit-Cnt aseguró que el presupuesto “presenta más elementos de continuidad que de transformación”; Abdala señaló a Montevideo Portal que esto se da “desde la perspectiva de la economía política subyacente” en el proyecto de ley.

De esta manera, insta a “habilitar formas de atemperar” los problemas señalados, tanto en esta discusión presupuestal como en futuras rendiciones de cuentas.

