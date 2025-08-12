Pit-Cnt realiza primer paro general bajo gobierno de Orsi en clima de alta conflictividad

En Perspectiva

La secretaria de Conflictos de la central sindical defendió sus reivindicaciones y responsabilizó a las empresas.

El Pit-Cnt lleva adelante este martes un paro general de 9 a 13 horas, con amplia participación de sindicatos públicos y privados, bajo la consigna “El pueblo primero: más trabajo y salario, mejor Uruguay”. La medida, la primera de este tipo en el gobierno de Yamandú Orsi, se desarrolla en un contexto de elevada conflictividad laboral, comparable a los picos registrados en 2015, según datos de la Universidad Católica del Uruguay.

En entrevista con En Perspectiva, Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, explicó que muchos de los conflictos actuales “no son nuevos, sino problemas arrastrados desde hace años” que se han intensificado por falta de respuesta patronal. Ejemplos de ello son el transporte interdepartamental, la industria láctea y, especialmente, el sector pesquero, que lleva más de 75 días de paro.

El conflicto en la pesca

Barbé señaló que el reclamo central del sindicato del mar (Suntma) es la incorporación de un tripulante adicional por embarcación para garantizar descanso y seguridad laboral, ya que hoy los marineros pueden trabajar entre 20 y 30 horas seguidas y, luego, cubrir guardias para las que no están capacitados ni remunerados. Según la dirigente, se ofrecieron soluciones que incluían pasantes de UTU o subsidios estatales para cubrir el costo, pero “la patronal rechazó todas las propuestas”.

Frente a la reciente convocatoria empresarial para contratar nuevos tripulantes —que recibió más de 6.000 postulaciones— Barbé calificó la medida como “rompehuelgas” y contraria a la negociación colectiva. Criticó que el presidente Orsi no cuestionara la iniciativa y advirtió que esta actitud “puede generar situaciones complicadas” en el sector.

Reclamos y perspectivas

Además del caso pesquero, la plataforma sindical incluye la reducción de la jornada laboral, la erradicación de la pobreza infantil y mejoras en las pautas salariales presentadas por el Poder Ejecutivo. El paro parcial, explicó Barbé, responde a una práctica histórica cuando hay movilización: “No es paro para quedarse en casa, sino para marchar”.

La dirigente remarcó que el objetivo de la medida es mostrar unidad sindical y presionar para que el gobierno y las empresas atiendan los reclamos: “Queremos que se nos escuche y que quede claro que ningún sindicato está solo”.

El futuro de las medidas dependerá, dijo, de la respuesta que surja tras esta jornada. “Si las negociaciones no avanzan, habrá que evaluar nuevas acciones”.