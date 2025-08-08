Judiciales

“Gracias a la Justicia por esta tomada de pelo”: hija de mujer embestida expresó desazón

Gloria Nélida Pérez Viera, de 72 años, murió el pasado 3 de febrero al ser atropellada por un coche en la Barra del Chuy, departamento de Rocha.

De acuerdo con el reporte policial emitido en aquel entonces, el hecho ocurrió durante la tarde en la intersección de las calles Los Ceibos y Marcela, en la citada localidad rochense.

Allí, y “por causas que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Fox, con matrícula brasileña, conducido por una mujer de 41 años, embistió a una señora mayor de edad”.

La víctima “fue trasladada en ambulancia al sanatorio de Chuy, donde se constató su fallecimiento”.

Su hija, Ángela Calimaris Pérez, publicó días más tarde en redes sociales un video registrado por una cámara de vigilancia de la zona, en el que se aprecia con detalle el desarrollo del mortal siniestro.

El video resulta llamativo por el modo en que se produce el impacto, dado que la víctima cruzaba en una esquina y ya había recorrido la mitad del cruce, cuando se produjo el impacto. Las imágenes también muestran que el automóvil circulaba a baja velocidad y atropella a la mujer con las ruedas delanteras y luego con las traseras, y solo entonces su ocupante parece notar lo sucedido.

“Mi mamá no se murió, la mataron. La mató una inspectora de tránsito que no respetó el cartel de pare, manejaba de chinelas y nunca, nunca la vio. (Se supone que vendría con el celular, pero eso lo dirán las pericias.)”, escribió entonces Ángela Calimaris.

Ahora, al conocerse el dictamen judicial, Ángela hizo una nueva publicación en las redes sociales, y manifestó su disconformidad con el fallo.

“Veinticuatro meses de libertad a prueba, eso valió tu vida. Gracias a la Justicia por esta gran tomada de pelo”, escribió.

“Para nosotros es claro que nada iba a ser suficiente, pero veinticuatro meses, de los cuales le quedan veinte por cumplir, es demasiado poco”, añadió la mujer.

“Quiero decirle a la justicia de Chuy, que lo tenga bien claro: le dieron una segunda oportunidad de matar a alguien más a la gran inspectora de tránsito de Chuy. Pero bueno, esa es la Justicia que tenemos, es triste, pero es así”, prosiguió.

“Lo único que pido es que a la próxima persona no la hagas pedazos como hiciste con nuestra madre”, concluyó.

Una familia marcada por el dolor

Días después del deceso de Gloria Nélida Pérez Viera, un nuevo siniestro enlutó al departamento de Rocha. En un episodio que todavía está en manos de la Justicia, el comunicador Rafael Villanueva embistió a una motocicleta en ruta 9, choque en el que murió uno de los ocupantes de la moto. Ese joven era sobrino de Ángela Calimaris, y nieto de la fallecida.