Padre de atropellado por Villanueva perdió a su madre en otro siniestro y reclama justicia

Judiciales

En menos de una semana, la vida de Richard Calimaris dio un giro de 180 grados. El pasado 3 de febrero, su madre murió tras ser atropellada en la Barra del Chuy por una inspectora de tránsito. Siete días después, su hijo Kidie, de 31 años, falleció después de un siniestro fatal protagonizado por el comunicador Rafael Villanueva en la ruta 9.

El hombre, que vive en la Barra del Chuy, pide justicia por los dos hechos. Sobre el caso de su hijo, Calimaris adelantó en una entrevista con Canal 4 que a él y a su abogado defensor, Rafael Silva, les llegó un video de una persona que auxilió en el accidente, en el que se ve que —a diferencia de lo que indicó el abogado de Villanueva, Juan Fagúndez— la moto en la que viajaba Kidie tenía las luces prendidas.

“Por suerte y gracias a Dios apareció este video. Ahora esperemos que la Justicia cumpla y que no importe que es Villanueva, que tiene un abogado conocido; que acá caiga el que tenga que caer, que se haga justicia por él”, dijo Calimaris.

El hombre aseguró que “no cree todo lo que están diciendo” sobre el caso. “Después de ver el video que apareció en las redes, menos todavía. Tampoco creía que un auto de ese tipo viniera a 80, 90 kilómetros por hora”, declaró el hombre.

En esa línea, el padre del joven fallecido cuestionó las declaraciones sobre el estado de la moto. “En un momento dijeron que la moto no tenía luces, después dijeron que no las vio. Si no vio las luces blancas que tenía la moto, no debería estar manejando”, consideró.

Calimaris también se refirió al caso de su madre de 72 años. “Para mí es un asesinato, no es un accidente de tránsito”, aseguró. El hijo de la fallecida insistió en que él y su familia entregaron un video que capta el momento en el que su madre fue atropellada por una inspectora de tránsito que circulaba en un vehículo con chapa brasileña.

“Tienen todo lo necesario, hasta un video. No entiendo por qué no ha salido esto; estamos esperando que Fiscalía tome la decisión que tenga que tomar y se haga justicia”, aseguró.

“Queremos justicia, se tiene que hacer justicia”, reafirmó Calimaris.