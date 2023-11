“Fin del cuento” a “títulos engañosos”: Blás explica decisiones de Lacalle en caso Marset

Política

Rodrigo Blás, senador del Partido Nacional, quien volverá a su banca como diputado por Maldonado (ocupada por Federico Casaretto) tras la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, publicó este domingo un hilo en la red social X (ex Twitter) titulado “Las cosas en su lugar”, acerca de los acontecimientos sobre el caso Marset estos últimos días.

“Sería bueno que se discuta sobre lo que admite discusión dando tranquilidad y transparencia a la información para la gente y no continuar con suspicacias o títulos engañosos”, empieza.

CASO MARSET - Las cosas en su lugar



Sería bueno que se discuta sobre lo que admite discusión dando tranquilidad y transparencia a la información para la gente y no continuar con suspicacias o títulos engañosos.



(Abro hilo??) — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) November 5, 2023

El senador indica que se le dio un pasaporte a un narcotraficante, aunque “en apariencia”. “Es buscado por delitos de narcotráfico, pero no ha sido juzgado ni condenado. Existe la plena convicción de que lo es”, sostiene.

Sigue con que el pasaporte “no estuvo mal dado”, ya que “todo uruguayo, aún en el exterior y preso, tiene derecho si la Justicia no determinó lo contrario y si cumple los requisitos a obtener su pasaporte”. Agrega que Marset, en ese momento, “no tenía causas ni antecedentes jurídicamente válidos”.

Estuvo mal dado? No, todo uruguayo aún en el exterior y preso, tiene derecho si la Justicia no determinó lo contrario y si cumple los requisitos a obtener su pasaporte. A la fecha de la tramitación Marset no tenía causas ni antecedentes jurídicamente válidos en nuestro país. — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) November 5, 2023

En la misma línea que el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de este sábado, Blás afirma que Uruguay no podría haberle negado el pasaporte a Marset, por falta de elementos legales. “Haberlo negado significaría un abuso de poder”, asegura.

También puntualiza que los chats entre el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, “no fueron escondidos”.

“Se dijo en el Parlamento que había comunicaciones entre los Ministerios. Simplemente no se mostraron por ser conversaciones privadas que no integran la oficialidad, es o pide ser compartido o no acertado o no, pero es simplemente una valoración política y de ninguna forma una mentira u ocultamiento”, dice.

Los chats entre Maciel y Ache fueron “escondidos“? No.

Se dijo en el Parlamento que había comunicaciones entre los Ministerios. Simplemente no se mostraron por ser conversaciones privadas que no integran la oficialidad, es o pide ser compartido o no acertado o no, pero es… — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) November 5, 2023

Blás también negó que el asesor en comunicación de Presidencia, Roberto Lafluf haya “destruido un documento público falseando un expediente”, porque “no integraba el expediente por tanto es un documento privado”, en referencia al Acta Notarial de Cancillería.

Puntualizó que, en un principio, Ache “se negó” a presentó los chats “por entender que no correspondía”.

Se le trató de obligar a Ache para que no los presentara? No. Por el contrario, ella se negó a presentarlo por entender que no correspondía y así se lo hizo saber en presencia de su abogado a la instructora de la investigación administrativa de la Cancillería. — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) November 5, 2023

Con respecto a la reunión en Torre Ejecutiva entre Ache, Maciel y Lafluf, el senador explicó que fue para que “se pusieran de acuerdo”.

“Ambos decidieron en principio no presentarlos ya que eran conversaciones privadas y luego Ache cambió de opinión y fueron presentados. El Presidente así lo solicitó y queda claro en los chats entre Ache y Lafluf que fue así. Fin del cuento”, sentencia.

Para qué fue la reunión Maciel - Ache - Lafluf en Torre Ejecutiva?

Para que ambos se pusieran de acuerdo en qué iban a hacer (Maciel quería presentarlos). Ambos decidieron en principio no presentarlos ya que eran conversaciones privadas y luego Ache cambió de opinión y fueron… — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) November 5, 2023

El hilo del senador fue compartido por el presidente de su partido, Pablo Iturralde, diciendo que es un “excelente explicación”.

Excelente explicación https://t.co/OKwkqoeqvw — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) November 5, 2023

Ante el cuestionamiento de un usuario, Blás sostiene que las renuncias de Lafluf, Bustillo, Ache, Maciel y Heber, se dan “para facilitar el clima político y responder a la Justicia desde su condición particular”.

Dije maravilloso en algún momento ?Renuncian para facilitar el clima político y responder a la Justicia desde su condición particular. Cuando digo aclarar las cosas es precisamente eso no decir cosas que otro no dice . Ni aplaudo ni digo maravilloso solo relato hechos . — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) November 5, 2023