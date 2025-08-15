Da Silva se disculpó con Viera en una radio: “Uno no dimensiona el tamaño de las cagadas”

Política

Luego de más de un día de repercusiones políticas por el cruce que se generó entre los senadores Nicolás Viera y Sebastián Da Silva en la Cámara de Senadores, el nacionalista le pidió disculpas al frenteamplista mientras lo estaban entrevistando en una radio.

En medio de la conversación que estaba teniendo el legislador de izquierda en el programa Punto de encuentro de la emisora 970 Universal, la conductora, Victoria Rodríguez, le avisó que su compañero de cámara le había escrito para salir al aire con el objetivo de hacerle llegar directamente un pedido de perdón.

“Nicolás acaba de decir todo lo que le afectó a su pareja [José Manuel Arenas, coordinador del Área de Descentralización de la OPP], un gurí formidable. Uno no se da cuenta de esas cosas; la verdad es que me conmovió”, dijo Da Silva.



“No tiene nada que ver con los líos que yo tenga con Nicolás que no son de hoy ni serán de mañana. Uno tendrá que tener el compromiso de, sin ser amigos, saber que no nos podemos judear más porque a los dos nos salta la chaveta”, agregó.

El senador blanco señaló que la estafa de Conexión Ganadera es un tema que lo “tiene bastante molesto” y es un “garrón” que se “come reiteradamente”, pero reconoció que “ahora” le puso “cara al dolor”. “La verdad, loco, te pido disculpas. A veces, uno no dimensiona el tamaño de las cagadas”, comentó.

“Yo no estoy para cagarle la vida a nadie. No quiero que le pase a otro lo que me pasa a mí; tengo tres hijos y viven todo el día con el corazón en la boca por las cosas que hace, dice o le dicen a su padre. Ahora me puse en tu lugar y te pido disculpas”, cerró.

Viera le agradeció a Da Silva por su “sinceridad”. “No hay ningún inconveniente en echar para atrás, en reconocer los errores y aceptar las disculpas. Es un elemento que nos tiene que ayudar a mejorar a todos el trabajo porque la gente está esperando muchísimo de nosotros”, respondió el frenteamplista.

