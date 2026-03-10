Política

“Desde el punto de vista opositor…”: el análisis de Sanguinetti por interpelación a Negro

Montevideo Portal

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti expresó su opinión sobre el debate acerca de en qué cámara interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro.

Tal como informáramos, la instancia parlamentaria será impulsada por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry. No obstante, el secretario general de dicho partido, Andrés Ojeda, argumentó que podría ser más estratégico realizarla en la Cámara baja.

En este sentido, Sanguinetti se mostró a favor de la postura de Ojeda al respecto. “Es evidente que, mirado desde un ángulo opositor, Diputados es un ámbito más favorable, obviamente”, manifestó el expresidente en Desayunos informales (Canal 12) este martes. Según sostuvo, en esa cámara “puede haber un margen para el cuestionamiento” a la política de seguridad del gobierno.

“Es evidente que, desde el punto de vista opositor, es un escenario mucho mejor”, enfatizó.

A su vez, el dirigente colorado recordó que “en el último tiempo se ha cuestionado” a la actual administración por su “pasividad” en torno a la inseguridad. “El ministro estaba estudiando un plan, un año estudiando el plan y entonces uno dice ‘la seguridad es un día a día muy acuciante y muy tremendo’”, apuntó.

