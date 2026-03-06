Política

Negro afirmó que interpelación impulsada por la oposición es una “necesidad política”

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió en la mañana de este viernes a la interpelación que será impulsada por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry.

El legislador confirmó en la noche de este jueves, mediante una conferencia de prensa, que avanzarán con la instancia en busca de respuestas sobre la política de seguridad y el plan que el gobierno anunció al asumir.

Ante esto, Negro aseguró: “No tenemos ningún inconveniente. Sabemos que la actividad parlamentaria lo demanda y allí iremos”.

El jerarca explicó que desde el Ministerio del Interior ya habían anunciado en la Comisión Permanente que iban a volver al Parlamento “sin necesidad de ser convocados, para presentar las conclusiones del plan Nacional de Seguridad Pública”, afirmó.

“Esta convocatoria nos viene bien para hacer lo que teníamos ya planeado”, agregó.

Para Negro, el anuncio realizado por Bordaberry es una “necesidad política”.

El jerarca explicó que el plan de seguridad ya estaba creado para el 1° de marzo de 2025 y días después se les dio a los jerarcas policiales “los siete ejes que iban a transcurrir la gestión del ministerio”. “Muchas de las medidas” ya están en práctica, dijo.

“Los datos de los delitos han bajado. Esto es consecuencia de una gestión planificada”, sentenció.

Montevideo Portal