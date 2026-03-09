Política

Negro presentará plan de seguridad antes de fin de mes: qué se sabe hasta el momento

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que el próximo lunes presentará su nuevo Plan Nacional de Seguridad ante el gabinete de Seguridad del Poder Ejecutivo —que está integrado por ocho ministerios y Presidencia de la República— y lo compartirá con la población “antes de fin de mes”.

En rueda de prensa consignada por Subrayado, el jerarca dijo que el encuentro con Presidencia será “una instancia necesaria” y adelantó que presentará nuevas medidas, que van a desprenderse en 79 “acciones concretas” dispuestas en “siete ejes principales”.

El proyecto de Negro incluye cambios que ya “están en curso”, así como otros que se implementarán en “corto plazo” y a “largo plazo”. “Es un plan que es particularmente ambicioso, porque se propone abarcar un período de 10 años, más alá de esta gestión de gobierno”, dijo el ministro.

El ministro del Interior adelantó que prevé la incorporación de unos 1.700 funcionarios policiales, que “derivan de la creación de 500 cargos más las 1.200 vacantes” que había cuando el Frente Amplio asumió la administración.

Al ser consultado por “metas”, Negro dijo que “el plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado paso a paso, según el tipo de medida a implementar”. Una vez que se lleve a cabo, “se verán los resultados”.

El jerarca también apuntó contra la oposición, que, bajo la dirección del senador colorado Pedro Bordaberry, busca interpelarlo en el Parlamento. “Llama la atención que no conozcan el contenido del plan, pero estén en contra”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que prevé que el llamado a sala se dé luego de que presente el Plan Nacional de Seguridad, porque sería lo “lógico”.