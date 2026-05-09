“Desafortunado”: Mota habló en contra de nuevo comisionado y diputadas del FA reaccionaron

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El Senado aprobó el pasado martes el proyecto de ley de creación de un comisionado parlamentario que dé seguimiento a la situación de niños y adolescentes en Uruguay. La iniciativa, presentada por la senadora Blanca Rodríguez, encuentra dificultades para ser aprobada en Diputados y han surgido resistencias en varios frentes en las últimas horas.

En medio de un contexto de críticas de varios integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado y del líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, y la incertidumbre de la postura que puede adoptar Cabildo Abierto, se sumó la postura contraria de la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mariana Mota.

La exjueza, cuyo nombre para el cargo fue propuesto por el Frente Amplio, cuestionó la creación de un nuevo comisionado parlamentario. “De acuerdo a lo que se dice, este comisionado es espejo a lo que ha sido el comisionado para cárceles, entonces veamos qué efectividad tuvo el comisionado para cárceles en los hechos”, planteó Mota en diálogo con el programa Doble click (FM Del Sol).

“¿Cuál ha sido el éxito del comisionado parlamentario de cárceles más allá de visualizar la situación carcelaria? El problema es que el Estado, a través de sus organismos competentes para resolver y prevenir eso, no está funcionando adecuadamente. Lo que se está planteando es otro organismo que diagnostique”, agregó.

Mota insistió en que el tema le “preocupa” porque “va al corazón” de la Inddhh. “Se mira a los países nórdicos y no se mira que las realidades son bien diferentes. Los países nórdicos son muy celosos en ver cómo las familias están cumpliendo con sus deberes de familia desde el nacimiento; no tiene nada que ver [con la realidad de Uruguay]”, señaló.

“¿Vamos a hacer otro organismo que diagnostique y que mire después de que pasó el hecho? Yo quisiera saber cómo hace este comisionado con un caso Jonathan, por ejemplo. Nos enteramos cuando murió; pobre chiquilín. A mi me preocupa porque pretende sustituir a todos los organismos del Estado”, añadió.

Frente a estas declaraciones, dos diputadas del Frente Amplio cuestionaron la postura de Mota con respecto al proyecto: en primer lugar, Julieta Sierra señaló que la figura del comisionado “no sustituye nada”, sino que es “un contralor que a su vez se enfoca exclusivamente en la infancia”. “Una lástima que Mota, electa en la Inddhh por el Parlamento, esté en contra y tenga los mismos argumentos que varios blancos y colorados”, escribió en su cuenta de X.

Por otra parte, Margarita Libschitz tildó de “desafortunado” lo dicho por la jerarca. “Este tipo de planteos solo refuerzan discursos anti Estado, esos mismos que creen que el instituto que Mota preside es innecesario”, añadió.