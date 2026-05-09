“Acomodo político”: Salle criticó Comisionado Parlamentario para la Niñez y Adolescencia

Montevideo Portal

El diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle se refirió a la propuesta presentada por la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez para la creación de un Comisionado Parlamentario para la niñez y la adolescencia, la cual fue aprobada en la Cámara Alta el pasado martes.

La iniciativa busca generar una institución “exclusivamente dedicada a la infancia y adolescencia”, según dijo en rueda de prensa la senadora Blanca Rodríguez. “Va a controlar que los derechos de los niños se cumplan, va a controlar a las instituciones que existen, va a controlar su funcionamiento, es independiente del Poder Ejecutivo”, manifestó Rodríguez, una de las principales impulsoras de esta iniciativa.

Esto generó críticas desde la oposición. Andrés Ojeda afirmó que el proyecto “requiere grandes consensos” y si “se busca una política de Estado en materia de infancia, no se puede atropellar a la oposición”.

El proyecto será tratado en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no cuenta con mayoría, por lo que necesita de al menos dos votos de la oposición para aprobar el Comisionado Parlamentario.

En diálogo con Montevideo Portal, Salle afirmó que la garantía de la protección de los niños y adolescentes tiene una regulación constitucional, por lo que “hay poderes del Estado con esa misión específica”.

Además, reconoció que los entes encargados de la protección de menores “presentaron fallas”. Pese a ello, afirmó: “Las fallas no se solucionan creando más burocracia. En ese sentido, el Comisionado Parlamentario es una evidencia de ello porque se crea un aparato burocrático nuevo”.

Sobre esto, dio el ejemplo del Comisionado Parlamentario Penitenciario, el cual, según el representante, falló al igual que el Poder Ejecutivo. En la misma línea, explicó que su experiencia con el Comisionado Parlamentario fue “nefasta”.

En ese sentido, dijo estar en una “posición absolutamente contraria”. Además, recordó que Identidad Soberana había presentado un proyecto de ley para eliminar el Comisionado Parlamentario y la Institución de Derechos Humanos, los cuales son “nichos de acomodo político”.

“El mejor Comisionado Parlamentario es el parlamentario, que ya de por sí gana muy bien”, sentenció.

Por otro lado, según supo Montevideo Portal, Cabildo Abierto no tiene definido su voto.