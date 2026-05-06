“Componente simbólico”: Ojeda por Comisionado Parlamentario para la Niñez y Adolescencia

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El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda se refirió al comisionado parlamentario para la niñez y la adolescencia aprobado el martes en la Cámara de Senadores.

La iniciativa busca generar una institución “exclusivamente dedicada a la infancia y adolescencia”, según dijo en rueda de prensa la senadora Blanca Rodríguez. “Va a controlar que los derechos de los niños se cumplan, va a controlar a las instituciones que existen, va a controlar su funcionamiento, es independiente del Poder Ejecutivo”, manifestó Rodríguez, una de las principales impulsoras de esta iniciativa.

“Estoy bien preocupado por las razones de fondo de la promoción de este proyecto en estas características y en este tiempo. Este proyecto requiere grandes consensos. Si se busca una política de Estado en materia de infancia, no se puede atropellar a la oposición. En ese caso, nunca será una política de Estado”, dijo Ojeda en su exposición.

Además, detalló que se esta “creando un cargo” y no una política de Estado. “¿Para qué estamos creando un cargo? Aquí es donde viene la pregunta de fondo. Tiene un componente más simbólico que sustantivo”, agregó.

Por otro lado, el legislador colorado afirmó que se votaron “señales”, debido a que ante el reclamo de acciones por parte de la ciudadanía, se “llena de acciones en los medios de prensa”. “Allí [en los medios] decimos que hicimos algo a favor de determinado contenido”, aseguró. Esto le “saca el sentido de la urgencia al tema”.

Ojeda cuestionó que por parte del Frente Amplio no se buscó un consenso con el resto de los partidos políticos del Parlamento.

Además, sostuvo que la designación del cargo requiere 3/5 de los votos de la Asamblea General, los cuales el oficialismo no tiene.

Según analizó, más allá de que el Senado aprobó “circunstancialmente” la media sanción del proyecto con la mayoría del Frente Amplio, la iniciativa todavía deberá superar “el escollo” de la Cámara de Diputados. “No va a llegar a los 3/5 sin los votos de esta coalición”, afirmó.