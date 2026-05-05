Senado aprobó la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia

Montevideo Portal

La Cámara de Senadores aprobó este martes 5 de mayo el proyecto de ley para crear el Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia.

La iniciativa busca generar una institución “exclusivamente dedicada a la infancia y adolescencia”, según dijo en rueda de prensa la senadora Blanca Rodríguez. “Va a controlar que los derechos de los niños se cumplan, va a controlar a las instituciones que existen, va a controlar su funcionamiento, es independiente del Poder Ejecutivo”, manifestó Rodríguez, una de las principales impulsoras de esta iniciativa.

Así, recalcó que la ocupación de esta instancia es que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“La realidad nos muestra que la institucionalidad que existe no da abasto y no funciona bien. Miren los casos que tenemos todos los días. Niños que son violentados, que se denuncian golpizas, palizas, y no los revisa un fiscal y en una siguiente paliza lo matan. Una adopción que se está investigando. O sea, si tendremos que tener una persona por encima, controlando, siendo guardián de los derechos que los niños”, insistió la legisladora frenteamplista.

En una publicación en X, la senadora oficialista aseguró que el país tiene “una deuda impostergable” con la infancia, y añadió que el 29,1% de los menores de 6 años son pobres.

La iniciativa deberá aprobarse ahora en la Cámara de Diputados. “Seguimos trabajando, sabremos cumplir”, concluyó Rodríguez.