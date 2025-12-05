“Da la cara, puto”: la “bienvenida” carcelaria a sujeto imputado por varias violaciones

Policiales

La emisora fernandina FM Gente publicó sobre la pasada medianoche un video en el que presuntamente se muestra el modo en el que presos de la cárcel de Las Rosas, Maldonado, recibieron a un hombre imputado por varios delitos de abuso sexual.

Desde la Jefatura de Policía de Maldonado informaron a la emisora que no tenían conocimiento del episodio, que hasta el momento no fue confirmado por las autoridades policiales o carcelarias.

En el breve video se ve a dos sujetos hostigando al presunto violador. “Da la cara, puto”, “pedí disculpas” o “no te hagas la víctima”, son algunas de las expresiones que se oyen en el registro. También se aprecia el momento en el que el sujeto cae de bruces y uno de sus agresores lo golpea en la espalda con una tabla.

En el video enviado a FM GENTE, se observa como varias personas privadas de libertad reciben en la cárcel de Las Rosas, al hombre de 27 años imputado por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados. pic.twitter.com/0EUkqyfPH7 — Fm Gente?????? 094054756 (@fmgenteradio) December 5, 2025

La investigación del caso comenzó luego de que una mujer denunciara que fue contactada por el hombre y llevada, en su moto, a un descampado en la zona del parque El Jagüel. Allí intentó asfixiarla mientras abusaba de ella.

Tras su detención, la fiscal Fiorella Marzano —quien está a cargo de la investigación—, aseguró el pasado martes en rueda de prensa que la investigación fue formalizada por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en reiterados delitos de violencia privada.

El imputado deberá cumplir con 180 días de prisión mientras avanza el estudio del caso.

“Se recaudaron una serie de evidencias que nos permitieron entender que teníamos elementos para solicitar la detención”, explicó la fiscal.

“No se descartan” otras denuncias, sentenció.

De momento hay cinco presuntas víctimas. No se conocían entres sí, pero todas coincidieron en describir el mismo modus operandi en el agresor.