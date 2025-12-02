Imputaron al hombre que abusó de trabajadoras sexuales y no descartan más denuncias

Montevideo Portal
El hombre, quien había sido detenido este martes por cinco violaciones denunciadas por trabajadoras sexuales de Maldonado, fue imputado por la justicia y deberá cumplir con prisión preventiva.
La investigación del caso comenzó luego de que una mujer denunciara que fue contactada por el hombre y llevada, en su moto, a un descampado en la zona del parque El Jagüel. Allí intentó asfixiarla mientras abusaba de ella.
Tras su detención, la fiscal Fiorella Marzano —quien está a cargo de la investigación—, aseguró en rueda de prensa que la investigación fue formalizada por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en reiterados delitos de violencia privada.
El imputado deberá cumplir con 180 días de prisión mientras avanza el estudio del caso.
“Se recaudaron una serie de evidencias que nos permitieron entender que teníamos elementos para solicitar la detención”, explicó la fiscal.
“No se descartan” otras denuncias, sentenció.
