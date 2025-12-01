Policiales

“Ya sos un angelito”: una mujer fue golpeada y violada por un hombre en Punta del Este

Montevideo Portal

La Fiscalía investiga una denuncia de abuso sexual y agresión física a una mujer en Punta del Este (Maldonado). El reclamo formal, que llegó a la Policía, asegura que el hecho —del que informó en primera instancia el medio local FM Gente— ocurrió el pasado 27 de noviembre, sobre las 20:00 horas.

La víctima sería una joven trabajadora sexual que habría pactado un encuentro con un hombre. Él la pasó a buscar en su moto y en determinado momento le dijo que haría un desvío porque le quería “mostrar algo”, según la denuncia a la que accedió Montevideo Portal.

El vehículo se detuvo en la zona del parque El Jagüel y, cuando ambos se bajaron, el agresor tomó por el pelo a la víctima y la arrastró hasta una zona descampada. Una vez en el suelo, le empezó a pegar y la violó.

La denunciante añadió que, mientras abusaba de ella, el hombre le colocó una “bolsa en la cabeza” con la intención de asfixiarla. “Vos de acá no te vas. Vos ya sos un angelito, puta”, le dijo el agresor a la joven, según el relato vertido a la Policía.

Según la denuncia, la víctima llegó a divisar una especie de bolsa de arpillera de la que salía “un mango”. Esto la hizo pensar que el agresor, una vez que hubiera abusado de ella, la mataría para “enterrarla en algún lugar”.

Finalmente, tras forcejear, la víctima salió corriendo y un auto que pasaba por la ruta la socorrió. Fue trasladada a un centro de salud, donde se le hicieron diferentes estudios y posteriormente radicó la denuncia policial, en la que también presentó las conclusiones médicas que avalan el episodio de violación que sufrió.

Una amiga de la víctima, Florencia, comentó que ya identificaron al hombre y asegura que no se trata de un hecho aislado. “Solicita los servicios y con todas las chicas hace lo mismo”, aseguró en diálogo con FM Gente.

“Todas me cuentan lo mismo. Este número las citaba, las llevaba a inmediaciones de El Jagüel o a la parada 42 de la Mansa, y a todas les pasaba lo mismo. El tipo llegaba, les ofrecía grabarlas; algunas le decían que no, otras le dijeron que sí por un poco más de dinero. Se ponía agresivo, les pegaba, las violaba, grababa la violación y las intentaba asfixiar”, comentó la joven.

Montevideo Portal