Mensajes y decena de golpes: un hombre violó a mujeres durante meses en Punta del Este

La Policía detuvo este martes a un hombre luego de que la Fiscalía comenzara la investigación por cinco violaciones denunciadas por trabajadoras sexuales en Punta del Este (Maldonado).

El caso comenzó luego de que una mujer denunciara que fue contactada por el hombre y llevada, en su moto, a un descampado en la zona del parque El Jagüel. Allí intentó asfixiarla mientras abusaba de ella.

Si bien la Fiscalía aún no ha avanzado en el caso y ordenó las primeras pericias sobre el hombre —además de la incautación de sus elementos electrónicos, como computadoras y celular—, todas las denuncias coinciden en el modus operandi que utilizó el acusado.

Precisamente, las víctimas contaron que fueron contactadas a través de WhatsApp, luego de que el hombre les dijera que consiguió su teléfono en una página de escorts. Les pedía encontrarse en una determinada zona de Maldonado, generalmente alejada del centro de la capital departamental, y les aclaraba que estaba en moto.

Las víctimas se subían, dado que el acusado —quien tiene poco más de 30 años— les había anticipado que irían a un hotel en Punta del Este y aseguraba que contrataría un “servicio completo de una hora”, según documentos a los que accedió Montevideo Portal.

El trayecto, según las cinco denuncias, nunca llegaba a concretarse porque el acusado les pedía detenerse, dado que les quería “mostrar una cosa”. En varios casos les dijo que “les mostraría algo que se había comprado”.

Allí, y sin mediar palabra, comenzaba a golpear a las mujeres hasta dejarlas en el piso. Luego, las violaba y continuaba pegándoles. En algunos casos intentó asfixiarlas para matarlas, pero las víctimas pudieron “zafar”, según relató una de ellas.

Una de las víctimas contó que intentó calmar al agresor y ofrecer la menor resistencia posible al acto de violación, pero se lo “veía endemoniado”. El caso comenzó a hacerse conocido cuando varias trabajadoras sexuales utilizaron la misma página —a través de la cual el delincuente las contactaba— para advertir lo que sucedía.

De hecho, una de ellas publicó el número del hombre para que las demás trabajadoras estuvieran atentas. Si bien los investigadores no tienen claro cuánto tiempo duró este modus operandi, sí aclararon que “data de varios meses”.

