Sin disculparse con Nacional: el nuevo comunicado de Liga de Quito que volvió a molestar

Liga de Quito emitió un comunicado este viernes por la tarde luego de su inoportuno posteo que generó molestias e incluso cartas públicas posteriores por parte de Nacional y hasta de Peñarol.

Tras su clasificación a las semifinales de la Libertadores eliminando a San Pablo en su estadio, el equipo ecuatoriano escribió: “Definitivamente, el Morumbi sí te mata”. La publicación fue en respuesta a la frase “el Morumbi te mata”, que es utilizada por los hinchas paulistas y también por el propio club para hacer referencia a que su estadio es un fortín.

De forma lógica, el posteo causó malestar ya que el 22 de agosto de 2024, en esa misma cancha, Juan Izquierdo se desplomó a causa de una arritmia cardíaca y falleció cinco días después. Horas más tarde, la institución borró la publicación, aunque no hubo vueltas atrás; las molestias ya habían sido causadas.

Luego de que tanto tricolores como aurinegros manifestaran sus respectivos rechazos a través de distintos comunicados en sus canales oficiales, el club ecuatoriano realizó un nuevo posteo, en el que estuvo lejos de disculparse.

“Liga Deportiva Universitaria lamenta que una publicación realizada en nuestras redes oficiales haya sido interpretada de manera distinta a la intención original”, escribió la institución en la carta, que hizo pública en sus redes sociales.

“La frase utilizada en dicho post responde a una expresión que, desde hace muchos años, es utilizada por la hinchada del club rival al que enfrentamos la noche de ayer [jueves] en el marco de la Conmebol Libertadores”.

“Nuestro mensaje buscaba enmarcarse en la dinámica propia del fútbol y de la rivalidad deportiva, sin otra connotación”, dice el comunicado.

“En ningún caso estuvo dirigido al Club Nacional de Football ni a hechos dolorosos del pasado”, aclara, y cierra: “Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con los valores de respeto y con el rechazo a toda forma de violencia en el deporte”.

