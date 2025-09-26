Fútbol Internacional

“El Morumbí sí te mata”: el inoportuno posteo de Liga de Quito tras eliminar a San Pablo

Este jueves, Liga de Quito derrotó 1-0 a San Pablo en el estadio MorumBIS y, con ese resultado, se impuso por 3-0 en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores y se metió en semifinales, instancia que no pisaba desde 2008, edición en la que fue campeón.

El único gol del partido lo anotó Jeison Medina y el zaguero uruguayo Gian Allala fue titular en la visita.

Pero tras el partido se generó gran polémica por Liga de Quito publicó en sus redes sociales un posteo que decía “definitivamente, el Morumbí sí te mata”.

Esto indignó a los uruguayos, ya que el 22 de agosto de 2024, Juan Izquierdo se desplomó en esa misma cancha jugando para Nacional contra San Pablo a causa de una arritmia cardíaca y cinco días después falleció.

Los comentarios se llenaron de hinchas de todos los clubes de Uruguay repudiando la publicación.

El origen del posteo es que, desde hace años, los hinchas del San Pablo utilizan “el Morumbí te mata”, haciendo referencia a que es un fortín. Y este mismo año el club ha utilizado esa frase.

