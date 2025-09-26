Fútbol Internacional

Nacional salió al cruce de publicación de Liga de Quito que tocó “un tema muy doloroso”

Este jueves por la noche, se generó una gran polémica por una publicación que hizo Liga de Quito en sus redes sociales tras eliminar a San Pablo y sellar, de esa manera, su pasaje para las semifinales de la Copa Libertadores.

“Definitivamente, el Morumbi sí te mata”, expresó el club ecuatoriano en un posteo, en respuesta a la frase “el Morumbi te mata” que utilizan los hinchas paulistas, así como el propio club, para hacer referencia a que su estadio es un fortín.

Sin embargo, esa publicación cayó muy mal, sobre todo en los uruguayos, porque el 22 de agosto de 2024, en esa misma cancha, Juan Izquierdo se desplomó a causa de una arritmia cardíaca y falleció cinco días después.

A raíz de esto, Nacional emitió un comunicado al respecto: “Rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito”.

“Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución, como para São Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial”, sigue, y cierra: “Entendemos que estos mensajes atentan contra el trabajo que realizamos todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”.

Liga de Quito borró el posteo esta mañana.

