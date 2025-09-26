Fútbol uruguayo

“Hay cosas con las que no se juega”: Peñarol repudió el posteo de Liga de Quito

Peñarol emitió un comunicado repudiando la publicación de Liga de Quito, que este jueves por la noche celebró su clasificación a las semifinales de la Copa libertadores con un inoportuno comentario.

“Definitivamente, el Morumbi sí te mata”, expresó el club ecuatoriano luego de eliminar a San Pablo en su estadio, con un posteo en respuesta a la frase “el Morumbi te mata”, que es utilizada por los hinchas paulistas y también por el propio club para hacer referencia a que su estadio es un fortín.

La publicación cayó muy mal en el público uruguayo y sobre todo en los hinchas de Nacional, puesto que el 22 de agosto de 2024, en esa misma cancha, Juan Izquierdo se desplomó a causa de una arritmia cardíaca y falleció cinco días después.

Si bien Liga de Quito borró el posteo este viernes por la mañana, la molestia ya estaba causada y el propio club tricolor expresó su rechazo el respecto. Horas más tarde, fue el tradicional adversario bolsilludo el que se manifestó.

“El Club Atlético Peñarol expresa su más firme repudio al contenido de la publicación realizada por @LDU_Oficial tras el partido por Copa Conmebol Libertadores”, escribieron desde el club aurinegro en un comunicado.

“No se puede permitir ni aceptar que se utilice la muerte para aludir a un resultado deportivo. El fútbol es un símbolo de pasión, pero hasta la pasión más grande tiene un límite, y ese límite está marcado por los valores, el respeto por la vida y por la familia de aquellos que dejaron todo en la cancha”, agrega la carta.

“Es inadmisible cualquier comunicación que no se elabore con la debida seriedad y respeto por hechos relacionados con el fallecimiento de deportistas. Rechazo absoluto. Hay cosas con las que no se juega”, concluye.

