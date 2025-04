Sorpresa en la maternidad: nace “bebé gigante” y rompe un récord local

Curiosidades

El Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Caratinga, en el estado brasileño de Minas Gerais, registró un nacimiento histórico el pasado jueves: João Vitor vino al mundo con unos impresionantes 6,266 kg y una estatura de 59 cm. Esas cifras lo convirtieron en el bebé más grande nacido en la institución.

Hijo de Maria José Mendes da Silva, el recién nacido sorprendió a todos, incluso a María José, su madre. Según informa el medio local Correio 24 horas, la mujer ya era madre de dos hijos que habían nacido con peso por encima del promedio. Sin embargo, el tamaño del benjamín, superior al de sus hermanos, sorprendió a la mujer.

“Aunque sentía mi barriga bastante crecida y me costaba moverme, no sabía que sería tan grande”, dijo la mamá. El alumbramiento, realizado mediante cesárea, fue asistido por un equipo médico especializado, liderado por la ginecóloga y obstetra Valdênia Gomes. “Sabíamos que sería un bebé grande, pero no imaginamos que sería tan grande”, admitió la profesional.

Además del tamaño del recién nacido, a los médicos les llamó la atención otro detalle: la placenta pesaba 1,220 kg. “La placenta sola pesaba eso”, destacó Gomes.

João Vitor es el tercer hijo de Maria José que nace con un peso superior al promedio nacional, que oscila entre 2,5 kg y 4 kg. Sus ya mencionados hermanos mayores vinieron al mundo pesando 4,5 kg y 4,9 kg, respectivamente.

Si bien el peso de João Vitor al nacer fue muy superior al promedio, no se acerca a otros casos de tamaño descomunal también registrados en el país norteño, como este y este otro.

De acuerdo con el Libro Guinness de los récords, el recién nacido más pesado del mundo marcó al nacer 10,2 kilos. Su madre fue la italiana Carmelina Fedele, que dio a luz en Aversa en setiembre de 1955, según detalla el periódico matritense El País.