INAU resolvió levantar la inhibición del libreto de la murga Doña Bastarda: los detalles

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) resolvió levantar la inhibición del libreto de la murga Doña Bastarda para el Concurso Oficial del Carnaval. Tras un fallo que calificó el texto como “no apto para todo público”, se conformó un tribunal con tres técnicos, quienes optaron por revertir la decisión.

Según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes del INAU, los calificadores revisaron el libreto y declararon el espectáculo como “apto para todo público”.

“En el marco del procedimiento establecido para la evaluación de espectáculos públicos, luego del descargo presentado por la murga Doña Bastarda, los calificadores técnicos realizaron una instancia de revisión del libreto presentado. Como resultado de esa revisión, se resolvió modificar la calificación inicial y declarar el espectáculo como apto para todo público”, dice un comunicado al que accedió Montevideo Portal.

A su vez, la misiva señala que el INAU asumirá el compromiso de “revisar los mecanismos, criterios y requerimientos de calificación de espectáculos públicos”, así como establecer un proceso que “cuente con la más amplia participación de actores del ámbito cultural, artístico y otros sectores vinculados”.

La decisión inicial de la calificadora Graciela Bonda y la difusión del texto en redes sociales generó una fuerte polémica entre quienes no compartieron la determinación de INAU y quienes tildaron el texto de “antisemita”.

Bonda consideró que un pasaje del libreto “promovía la violencia” y contenía tanto “amenazas físicas” como “violencia verbal y psicológica”. El fragmento cuestionado dice lo siguiente: “Lamento si alguien se enoja, rompo la Cruz Roja, y a los que me llamen nazi, sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula y los convierto en jabón”.

El director responsable de Doña Bastarda, Camilo Abellá, dijo este jueves que desde la murga estaban “tranquilos” porque el contenido de la frase que generó polémica fue analizado “fuera de contexto”.

“Nos agarró de sorpresa, porque nosotros tanteamos mucho, sobre todo en los procesos de ensayo en enero. En ningún momento recibimos una crítica con respecto a eso, entonces dábamos por hecho que, escuchado y visto con todas las herramientas artísticas, el mensaje se entendía. En este caso, es un análisis mucho más frío y fuera de contexto”, comentó.

