Murga generó polémica por dichos antisemitas y edil blanco pide a la IM que revise letras

El edil del Partido Nacional (PN) Eric Spektor anunció que desde la oposición pedirán a la Intendencia de Montevideo (IM) que estudie los libretos de los distintos conjuntos que participen del Concurso Oficial del Carnaval.

El nacionalista anunció a través de una publicación en la red social X que desde su partido le pedirán a la Dirección de Cultura de la comuna capitalina que “remita todos los libretos del concurso de carnaval ante la Institución Nacional de Derechos Humanos como garantía de que el espectáculo respetará la convivencia pacífica de nuestra ciudad”.

Este pedido se da luego de que el periodista Martín Duarte informara que el libreto de la murga Doña Bastarda fuera declarado “no apto” por una calificadora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau).

Según publicó el comunicado, la letra del conjunto menciona: “Lamento si alguien se enoja, rompo la cruz roja y a los que me llamen nazi sin tregua y sin compasión los encierro en una jaula y los convierto en jabón”.

Desde Inau emitieron un comunicado en el que explican la situación. “La murga Doña Bastarda presentó el libreto de su actuación para el Carnaval 2026, el cual fue objetado por una de las calificadoras en el mediodía del día de hoy [por este jueves], declarándolo como no apto para todo público”.

Según explican, la murga “rápidamente” presentó descargos, que serán estudiados por los calificadores.

Además, contaron que la función de calificador de espectáculos públicos es honoraria y se ejerce tras un llamado público abierto, y que quienes cumplen actualmente ese rol no son funcionarios del organismo. Según se informó, los integrantes fueron seleccionados en un proceso iniciado en noviembre de 2021 y concluido en febrero de 2023.

