Fernández Strauch: “Lo fundamental de todo esto es que es una película de uruguayos”

Cultura

Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, presentó La sociedad de la nieve, la película de J. A. Bayona que narra la historia del avión caído en 1972 y sus pasajeros, en el cine de La Paloma.

“Me pidió nuestro director, J. A. Bayona, que presentara la película y no le podía decir que no”, dijo en rueda de prensa, según consignó Jony Casella, corresponsal de Montevideo Portal en Rocha. “Lo fundamental de todo esto es que es una película de uruguayos, y hablada en español, en el español uruguayo del 72”, consideró.

Por eso, dijo Fernández Strauch que, para los sobrevivientes, esta película es el “legado” que van a dejar. “Si yo hago la historia y cuento todo lo que pasamos, cuando tú ves la película, te das cuenta realmente lo que pasamos; ahí sentís el frío”, expresó.

El sobreviviente, que desde 2008 colabora con el director y Pablo Vierci, productor asociado, contó que cuando ve la película, se siente “adentro del avión”.

Además, destacó el trabajo de Bayona, a quien describió como “un tipo muy detallista”. Así, recordó que para filmar la película “reconstruyeron el aeropuerto de Carrasco”, lugar del que salió el avión que luego se estrelló en la cordillera. También que en los kioscos se pueden ver los diarios de la época.

En tanto, apuntó contra ¡Viven!, la película de 1993, con Ethan Hawke, que no nombraba Uruguay. “Decía en algún país de Sudamérica, no lo nombraba, y es una historia uruguaya”, remarcó Fernández Strauch.

Al ser consultado sobre qué recuerdos le quedan de los 72 días en los Andes, el sobreviviente expresó: “Pasé lo peor y lo mejor de mi vida en la cordillera”. “Lo peor es el frío, todo; que se te mueran los compañeros, que cada vez que arreglabas algo se te venía un alud o un problema. Después, el estado espiritual que logramos nosotros ahí fue magnífico. Entonces, esa es la parte buena. Pero, evidentemente, me acuerdo de todo lo que pasó, y mucho más ahora con el tema de la película, sobre todo estos últimos dos años”, agregó.

Para rodar La sociedad de la nieve, contó Fernández Strauch, los sobrevivientes tuvieron que “recordar mucha cosa, porque todo lo que está en la película es real”. “No podía haber algo que fallara, que estuviera mal, que no estuviéramos todos de acuerdo. Estuvimos todos de acuerdo, y así salió”, señaló.

Su vida después del accidente

La vida de Fernández Strauch después del accidente fue como la había “planificado antes”. En el 72 iba a recibirse, casarse e irse a trabajar al campo.

Sin embargo, el sobreviviente contó que a su regreso lo “sobreprotegieron”. “No me dejaron dar los exámenes que me faltaban y lo que pasó es que vino el golpe de Estado, la intervención de la Universidad; o sea, que me atrasó todo un año”. Dos años después de su regreso, en el 74, se casó y siguió su “vida normal”.