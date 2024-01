La explicación de Bayona sobre la escena en que Enzo Vogrincic camina solo en la montaña

Pantallazo

El director de La sociedad de la nieve, Juan Antonio Bayona, realizó una explicación antropológica sobre una escena en particular que protagoniza en el film el actor uruguayo Enzo Vogrincic, que interpreta a Numa Turcatti.

En una entrevista realizada por la estrella de Hollywood Tom Holland al superviviente Roberto Canesa y al director de la película, Bayona detalló cuál era su mensaje en la escena en la que el personaje de Turcatti volvía al fuselaje en soledad después de no poder seguir caminando hacia el este con Canessa y Fernando Parrado.

Tras caer y rodar en la nieve producto de la herida en su pierna que se había hecho para escapar del fuselaje varios días después del alud que los dejó enterrados, Turcatti (interpretado por Vogrincic) debió volver en soledad a donde había caído el avión herido.

Esa escena simbolizó el comienzo de deterioro de Turcatti, quien finalmente murió el 11 de diciembre de 1972, diez días antes de que rescataran a los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes.

Ante la consulta de Canessa sobre los argumentos que había dado para esa “poderosa escena”, Bayona la explicó de la siguiente manera.

“Estaba tratando de contar la historia con imágenes poderosas. Eso me pareció significativo. Hay un hermoso momento cuando Numa tiene que volver al fuselaje porque los demás descubren que él está herido. Hay una hermosa imagen en él que es básicamente una pequeña figura frente a ese blanco muro gigante. Un espacio vacío en el que no hay absolutamente nada. Para mí, el viaje de Numa es tan devastador porque él hace todo el tiempo lo correcto. Él hace lo que le fue enseñado en su casa y va a la montaña para descubrir lo vacía que es la vida, lo vacía de sentido de Justicia. Según me dijeron ustedes [le habla a Canessa], él era un excelente tipo que peleó cada día y dio toda la energía por los otros. Murió 10 días antes del rescate”, comenzó diciendo el director.

Sobre la escena en particular, continuó: “Entonces, al ir la montaña descubrió esa falta de significado. Para mí, esta imagen de él solo caminando (visiblemente lesionado de una pierna) frente a ese enorme y vasto vacío de la nada. Lo que es hermoso es que [en la escena] él está siguiendo sus propios pasos. Tiene que hacer todo ese camino hacia atrás. Es muy simbólico, porque se trata de un viaje de autodescubrimiento. Él tiene que aprender cuál es su verdadera naturaleza y aceptar eso. Aceptar que hay una parte de él que es un animal, que necesita comer y hacer lo que no le fue enseñado en su casa. Y haciendo eso es que descubrirá quién realmente es. Cuando descubre eso, es capaz de entregarse a los demás. Eso es lo que estaba explicando a Roberto esta mañana”.

