Carlos Barceló dijo que Alejo Umpiérrez “no está a la altura de los artistas de Rocha”

Cultura

El grupo de humoristas Sociedad Anónima actuó en el balneario de La Paloma (Rocha) en un evento organizado por las murgas de ese departamento y su director, Carlos Barceló, apuntó contra el intendente rochense Alejo Umpiérrez.

La Intendencia de Rocha había anunciado que haría un "pago de un cachet para hacer desfiles" de carnaval, pero sostuvo que "no va a hacer tablados oficiales". El desfile se llevará a cabo este viernes.

Barceló sostuvo que su conjunto participó del evento porque “hay gente, hay cultura con ganas de decir, de mostrarse”. “Hay artistas que tienen la obligación, en la sociedad, de decir lo que está bien y celebrarlo y de decir lo que está mal. Los gobernantes tienen la obligación de escuchar lo que los artistas y el pueblo dicen”, agregó.

El director del grupo señaló: “Cuando hay gobernantes que no están a la altura de los artistas, como pasa en Rocha, con un intendente que no está a la altura de los artistas de Rocha, hay que hacerlo visible en todo el país”.

El mes pasado Umpiérrez sostuvo que desde la intendencia se va a apoyar a las murgas con el transporte dentro del departamento y que se van a poner los "estrados municipales" a disposición de las organizaciones para los tablados, pero que lo que se decidió es no "pagar cachet a murgas para actuar".

"No lo hacemos con los jinetes en las criollas, no lo hacemos con los ciclistas en las vueltas ciclistas, no lo hacemos con los deportistas de Rocha Fútbol Club y no creo que el carnaval tenga que ser una excepción a ello. Si ponemos a disposición, como lo hacemos con el deporte, como lo hacemos con el ciclismo, como lo hacemos con la jineteada, que damos apoyo, generamos un apoyo generalmente logístico, de estructura, pero de ahí a pagar cachet es otra parte de la película", manifestó Umpiérrez en el programa La Cuchara, de radio Esteña.