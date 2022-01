Intendencia de Rocha premia a murgas por desfile, no por canto; "es triste", dice letrista

Locales

La Intendencia de Rocha abrió “un llamado a inscripción de comparsas y murgas del departamento para participar en los desfiles de carnaval 2022” e informó esta semana que los interesados deberán realizar “la categorización” el 30 de enero, en la ciudad de Rocha. El director de Cultura de Rocha, Carlos Machado, confirmó que las murgas no serán categorizadas en función del tradicional canto, sino del desfile, lo que ha generado la sorpresa de murguistas, letristas y periodistas.

“Un poco traído de los pelos, tal vez no entendimos bien: ¿comparsas y murgas para desfiles?”, le preguntó la periodista Grazziella Fernández al director de Cultura en radio Difusora Rochense. “Sí, intendencia decidió solventar todo lo que eso conlleva y el pago de un cachet para hacer los desfiles. Se harán seis desfiles, en las principales ciudades del departamento, más La Paloma y Punta del Diablo. Se va a hacer una categorización el 30 de enero; las inscripciones vencen el 20. Ahí se van a categorizar, como siempre. Se aplica el reglamento que siempre se ha aplicado, especialmente para las comparsas. Y a las murgas se les va a pagar para el desfile; no para la actuación”, respondió Machado.

El jerarca explicó entonces que “la Intendencia no va a hacer tablados oficiales”, y agregó: “No sé, todavía eso no lo tenemos claro, si los municipios van a hacer, que por supuesto que lo pueden hacer, ni si particulares lo van a hacer”.

La periodista comentó que “es muy difícil que en un mercado tan pequeño, como el departamento de Rocha, no tener tablados municipales, que es precisamente donde las murgas se sustentan”; y Machado respondió: “Sí, sí. No entiendo mucho del tema de las murgas, pero claro que si hubiera un tablado…”

“Pero lo que se dijo y se resolvió es que le pague a la murga por el desfile”, dijo.

"Sin antecedentes"

Fernández le planteó a Machado que ha hablado en el informativo de Difusora Rochense “con cantidad de personas que integran las murgas del carnaval y ninguno ha tenido reuniones con ustedes”. A lo que el director de Cultura respondió: “No, las murgas no se han reunido. Tuvimos unas cuantas reuniones con la gente de las comparsas, pero con las murgas no”.

Ante el planteo de la periodista de que “las murgas no se preparan todo un año para ver cómo bailan en las calles, sino para mostrar su canto, que es donde definitivamente se deciden las categorías” y la consulta concreta sobre “qué se va a categorizar: ¿una murga bailando en la calle?”, Machado dijo: “Claro, se va a puntuar su evolución en un desfile”.

“Bueno, realmente estamos desconcertados, Carlos. Disculpa la opinión, pero quienes hemos estado en contacto con el carnaval tantos años no podemos entender esta situación. ¿Esto a qué se atribuye, este cambio?”, preguntó Fernández. “Fue lo que la Intendencia resolvió que iba a aportar este año”.

La periodista recordó entonces que el año pasado no hubo concurso de carnaval por la pandemia, pero dijo que esto “no tiene antecedentes”. “Siempre viene un jurado calificado de Montevideo para poder categorizarlas. Me imagino a las murgas, saliendo a correr para buscar coreógrafo y cambiando el vestuario”, comentó la periodista.

Machado recordó que "no solo ha habido siempre un tablado municipal, sino que ha habido otro tipo de tablados" y agregó que "en otros lugares no solo la Intendencia es la que arma el tablado; hay otras alternativas".



“Tampoco será una categorización para premiar, sino que es una categorización para saber quiénes participan y cuánto se les va a pagar, porque hay dos categorías”, concluyó Machado, en referencia a los cambios que introdujo el gobierno del intendente nacionalista Alejo Umpiérrez, tras 15 años de administración frenteamplista en el departamento esteño.

La Palomurga en Avenida Solari



Integrantes de diversas murgas de Rocha han expresado su molestia en redes sociales y medios locales. “Nunca nos han convocado a una reunión. No ha habido ningún tipo de conversación”, dijo Pablo Delgado, letrista de la Palomurga.

“El año pasado tampoco tuvimos respuesta cuando quisimos entablar contacto. Nos sorprendió, no tanto la postura de que no hay una promoción del carnaval sino todo lo contrario, pero sí cómo se procesó eso, en cuanto a que va a haber una categorización en los corsos para las murgas, cuando eso era propio de las comparsas, y que no haya ningún tablado municipal significa que no habrá escenarios para las murgas. Es lamentable, triste y atenta contra la cultura popular y unas expresiones fundamentales de nuestro pueblo que es nuestra murga. Por eso estamos bastantes tristes, apenados, asombrados y nos parece lamentable. Hay un desconocimiento total por parte de lo que es la cultura de nuestro pueblo. Eso es bastante triste”, aseguró Delgado a Montevideo Portal.

La Palomurga se presenta este viernes 7 de enero en el anfiteatro de la Avenida Solari, la principal arteria de La Paloma. “Este viernes vamos a debutar, vamos a presentar parte del espectáculo ‘Palomurga Rompe’ en la Avenida Solari, del carnaval 2022. Este es el año 16 de la murga, y nos presentamos todos los años en la Avenida Solari. Mostramos lo que hacemos y trabajamos a la gorra”, contó Delgado, que además de letrista, es profesor de literatura.

“Por suerte hace muchos años que venimos con la idea de trabajar de manera independiente, lo que es muy difícil, porque pone un techo importante para lo que se puede lograr, pero de alguna manera consideramos que la murga no puede depender de los gobiernos, porque una de las esencias es la crítica al gobierno, sea cual sea. Además, eso nos ha llevado a que nosotros organicemos el espectáculo y tenemos por suerte la posibilidad de un público que se renueva en la Solari, un público de verano que también acompaña. Por lo menos hasta ahora ha sido así.”, agregó.

El murguista explicó además que en años anteriores los espectáculos completos eran categorizados por un jurado, que los reunía en dos grupos: los que lograban mejor puntaje conseguían mayor número de presentaciones en tablados municipales, y los que entraban en la segunda categoría, se aseguraban un número inferior de contrataciones.

