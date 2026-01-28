“Innecesario recurso”: ministro Mahía sobre polémico cuplé de la murga Doña Bastarda

Carnaval 2026

Montevideo Portal

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, se pronunció en la mañana de este miércoles al cuplé de la murga Doña Bastarda, que generó críticas por dichos antisemitas.

El libreto del conjunto había sido declarado “no apto” por una calificadora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), aunque posteriormente la decisión fue revisada y la letra terminó siendo aprobada.

El texto menciona: “Lamento si alguien se enoja, rompo la cruz roja y a los que me llamen nazi sin tregua y sin compasión los encierro en una jaula y los convierto en jabón”.

Ante esto, el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) aseguró: “Es una cornisa compleja, porque en Uruguay tenemos garantizada la libertad de expresión”.

“Me pega fuerte, creo que es innecesario ese recurso, por lo que significa simbólicamente y por la historia”, agregó.

Además, analizó que el cuplé puede ser considerado como algo “hiriente” para las personas que tengan una posición dentro del conflicto.

A pesar de eso, mencionó: “La habilitación [del libreto] corresponde, pero mi opinión hacia el recurso al haber utilizado esa expresión contiene mucho más de heridas hacia la historia del pueblo judío que hacia el presente”.

Montevideo Portal