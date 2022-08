Salinas: viruela del mono es problema de todos, “independientemente de orientación sexual”

Salud

El ministro de Salud, Daniel Salinas, aclaró su postura en relación con los métodos para prevenir el contagio de la viruela del mono. “Precisiones acerca de la medidas preventivas para evitar la viruela símica”, publicó el secretario de Estado en Twitter, y agregó: “Es una enfermedad infecciosa transmisible en la cual enfatizamos, la importancia de extremar los cuidados personales en las relaciones sexoafectivas con el uso correcto de preservativo”.

“Es un problema de toda la población, independientemente de su orientación sexual e identidad de género”, planteó el ministro en un segundo tweet, reformulando de esta manera este martes su postura sobre el tema.

El ministro se refirió al tema este lunes en rueda de prensa, cuando vinculó el riesgo de contagio de este virus a la orientación sexual de las personas. “No tiene el mismo mecanismo de transmisión [que el covid]; se requiere un contacto muy estrecho, fricción con la zona. En general, se va a atender a la preexposición en algún personal específico de laboratorio y postexposición en los primeros cuatro días cuando haya un contacto muy estrecho, particularmente con lesiones, por ejemplo, relaciones sexuales, pero sin estigmatizar porque no es un problema de colectivos LGBQTI+, sino del tipo de comportamiento sin protección, pero insisto en no estigmatizar porque no es una enfermedad de transmisión sexual”, confirmó.

Al ser consultado sobre qué recomendaba para evitar contraer la enfermedad, Salinas apuntó a la importancia de "mantener la pareja estable" y "tener cuidado en relaciones sexuales tanto en el exterior como en el país".

"Hay que ser precavidos en esta etapa", recalcó.

Sobre el paciente que fue confirmado con la enfermedad, ya se descartó que los contactos estrechos hayan tenido sintomatología, excepto uno que es específico por el tipo de relación que tiene con el contagiado. “Por el momento, es sospechoso”, señaló.

Salinas comentó que el lunes habló con otros ministros de Salud del Mercosur a fin de marcar los pasos a seguir y los tratamientos recomendados para enfrentar la enfermedad.

"Lo primero es dar tranquilidad, esta afección no es como el coronavirus", remarcó y agregó que la viruela del mono no es tan grave, dado que no tiene los índices de mortalidad que se manejan con el covid.

Lo dicho por la OMS

Ante el avance del brote de viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el pasado 27 de julio a los hombres homosexuales, el colectivo más afectado por la enfermedad, a que reduzcan el número de parejas sexuales.

La mejor manera de protegerse “es reducir el riesgo de estar expuesto” a la enfermedad, explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa en Ginebra.

“Para los hombres que tienen sexo con otros hombres, esto también significa, por el momento, reducir el número de parejas sexuales e intercambiar información con cualquier nueva relación para poder contactar con ellas” en caso de aparición de síntomas, para que pueden aislarse, explicó Ghebreyesus, quien activó el 23 de julio el máximo nivel de alerta del organismo para contener la enfermedad.