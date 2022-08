Salinas transmitió “tranquilidad” por viruela del mono: “No es como el coronavirus”, dijo

Salud

El ministro de Salud manifestó que Uruguay solicitará entre 6000 y 7000 vacunas. Será una inoculación “específica y no generalizada”.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió este lunes al caso detectado de viruela del mono en nuestro país y las decisiones que tomará el gobierno para prevenir que la enfermedad se generalice. En primer lugar, el secretario de Estado indicó que es “importante transmitir tranquilidad” porque la afección “no es como el coronavirus, esto es diferente”.

“¿Por qué? Por su letalidad, por su mortalidad (es mucho más baja), porque es una enfermedad autolimitada, es decir, que tiene su período de estado que en general con una convalecencia en el hogar se termine con un tratamiento sintomático, pero que a su vez hay que tener algunas medidas proactivas como la vigilancia, el seguimiento de los casos y tener la capacidad diagnóstica, que para eso preparamos a nuestros técnicos”, aseguró.

Reiteró que la viruela del mono “no es de la entidad del coronavirus”, en el sentido de que no afectará cuestiones como viajes o aislamientos generalizados. “En ese sentido, quiero llevar tranquilidad a la población, que me parece fundamental”, sostuvo.

“En Uruguay, hasta el año 1977, estuvimos vacunando con la vacuna antivariólica, que es la vacuna de la viruela humana, que da una protección cruzada con la viruela símica, entonces es una afección que está limitada hasta los 44 años y de 45 hacia adelante tiene muy pocas chances. Los casos graves son muy limitados a personas que estén en un estado de vulnerabilidad y con esto me refiero a estados de inmunosupresión y casos muy concretos. Estamos preparando un trabajo en conjunto con todos los países del Mercosur desde el punto de vista de la preparación, la respuesta y la comunicación. Así que, venimos bien”, añadió.

Consultado sobre la vacunación en el país, Salinas indicó que no será “generalizada”, sino que “dirigida específicamente” y estima que se pedirán entre 6000 y 7000 preparados porque la estimación de lo que se necesita es “pequeña”.

“Es algo limitado, controlable y que depende del tipo de actitud que tenga la persona. Van a llegar a principios de noviembre, finales de octubre. la disponibilidad para las Américas son 100.000 vacunas”, dijo, y agregó que se vacunará bajo otro criterio que la covid-19.

“No tiene el mismo mecanismo de transmisión [que el covid]; se requiere un contacto muy estrecho, fricción con la zona. En general, se va a atender a la preexposición en algún personal específico de laboratorio y postexposición en los primeros cuatro días cuando haya un contacto muy estrecho, particularmente con lesiones, por ejemplo, relaciones sexuales, pero sin estigmatizar porque no es un problema de colectivos LGBQTI+, sino del tipo de comportamiento sin protección, pero insisto en no estigmatizar porque no es una enfermedad de transmisión sexual”, confirmó.

Finalmente, sobre el paciente que fue confirmado con la enfermedad, ya se descartó que los contactos estrechos hayan tenido sintomatología, excepto uno que es específico por el tipo de relación que tiene con el contagiado. “Por el momento es sospechoso”, señaló.