En video: Lustemberg vacunó contra el tétanos al ministro de Salud de Brasil en Rivera

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, vacunó contra el tétanos a su homólogo de Brasil, Alexandre Padilha, durante un encuentro en Rivera.
Los jerarcas instalaron una comisión binacional de salud de frontera en dicha ciudad, además de fomentar un plan de acciones comunes antes de fin de año.
En este marco, la pediatra vacunó al infectólogo contra dicha enfermedad, y quedó grabado en video por un equipo del Parlasur.
De acuerdo con la información que publicó luego el MSP, ambos jerarcas destacaron la importancia de una campaña de vacunación conjunta en las ciudades de frontera “con especial énfasis en la prevención del sarampión”.
En conferencia de prensa, Lustemberg alertó sobre el preocupante aumento de la incidencia de la enfermedad, que ha crecido “34 veces en 10 países de América Latina”.
Por su parte, Padilha calificó este acto de vacunación como “un acto político contra los negacionistas, contra aquellos que [van] contra la ciencia”.
