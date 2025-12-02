Contenido creado por Valentina Temesio
“Puede ser grave”: MSP realizará jornada nacional de vacunación para prevenir el sarampión

La inoculación será gratuita para quienes deseen acceder y la darán todos los prestadores de salud del país.

02.12.2025 14:29

2025-12-02T14:29:00-03:00
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, llamó a la población uruguaya a vacunarse para prevenir el sarampión. La cartera realizará una jornada nacional este 6 de diciembre en la que inoculará contra la enfermedad, que es “contagiosa y puede ser grave”.

La vacunación será gratuita y se desarrollará en los 19 departamentos del país. Además, estará disponible en todos los prestadores de salud.

Lustemberg señaló que el país está en “alerta sanitaria” debido a que confirmó cinco casos importados en San Javier, después de un viaje a Bolivia. De todos modos, aclaró Lustemberg, Uruguay continúa sin “transmisión endémica desde 1999”.

Requisitos y detalles para vacunarse

-            Todas las personas mayores de 15 meses deben tener dos dosis de la vacuna SRP.

-            Quienes nacieron entre 1967 y 1987 seguramente tengan una sola dosis, por eso necesitan darse la segunda.

“Cuidarnos también es disfrutar la vida con tranquilidad. Entre todas y todos podemos frenarlo”, escribió Lustemberg. En rueda de prensa, la ministra había señalado que en la actualidad hay un contexto global y regional en el que América perdió la condición de “región libre de transmisión endémica” debido a la circulación de este virus.

Los países con mayor carga de circulación son Canadá, México y Estados Unidos, pero hay brotes activos en Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice. Lustemberg informó que esta enfermedad “mata cerca de 300 personas al día alrededor del mundo”. 

El sarampión se contagia por vía respiratoria, puede ser a través de la tos o cuando una persona habla fuerte. ”Cuando uno tose cursando el sarampión contagia a 16 personas, tiene un radio de contagio de muchos más metros que las otras infecciones respiratorias. Se mantiene en el ambiente durante a 2 a 3 horas, o sea, no es un enfermedad banal”, alertó la ministra.