Cardiodesfibriladores, medicamentos e IMAE: MSP anunció nuevas incorporaciones al FNR

Salud

Montevideo Portal

Cristina Lustemberg, ministra de Salud, anunció una serie de prestaciones y medicamentos que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) incorporará a sus beneficios.

En primer lugar, se amplió la cobertura del implante de cardiodesfribiladores. “A partir de ahora el 100% de los cardiodesfibriladores indicados por cardiólogas y cardiólogos serán financiados por el FNR”, escribió la secretaria de Estado en su cuenta de X.

Hasta ahora había “indicaciones precisas”, detalló la jerarca en rueda de prensa este jueves. Por ejemplo, que un paciente sufra una muerte súbita para que, al ser reanimado, acceda a un marcapasos; también “algún paciente que, en el marco de otro estudio electrofisiológico, se le diagnosticaba una indicación muy precisa”.

“Eso va a ir de la mano también de algunos estudios electrofisiológicos que son importantes para la colocación de un cardiodesfribilador”, añadió Lustemberg. Según profundizó, “paradójicamente a veces el Fondo tiene procedimientos gratuitos”, pero para que se llegue a colocar se requiere de un ticket que ronda los $ 100.000 y $150.000.

La titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) señaló que esto se incorporará a fines de mes.

En segundo lugar, se incorporaron al FNR dos medicamentos más para tratar el cáncer de pulmón.

Además, se añadió al Fondo Nacional de Recursos una prestación para que las mujeres embarazadas “con algunos diagnósticos fetales de cardiopatía congénita grave” tengan su cesárea en el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en donde se va a intervenir al recién nacido. De esta manera se evita “el riesgo del traslado desde el lugar donde nació hasta el IMAE”, manifestó la pediatra.

Finalmente, se hará un llamado para tener en Uruguay un Centro Nacional de Referencia para atender las cardiopatías congénitas. “En Uruguay hay muy pocos niños y hay que tener un solo centro donde tengamos el mejor equipamiento, los mejores recursos humanos formados para que estos niños tengan las mejores posibilidades de recuperarse”, declaró la jerarca del MSP.

“Más acceso. Más equidad. Más salud para todas y todos”, concluyó en su cuenta de X la ministra.

Montevideo Portal