El confuso descargo de Lowrdez de Bandana: “Es muy doloroso explicar todo lo sucedido”

La excantante de Bandana, Lourdes Fernández, musicalmente conocida como Lowrdez, publicó un mensaje en sus redes sociales luego de varios días de incertidumbre por su desaparición y posterior hallazgo.

La búsqueda comenzó luego de que Mabel, su madre, interpusiera una denuncia por la desaparición de su hija. La cantante fue hallada el jueves por la noche en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien fue detenido y permanece bajo investigación por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

En tal sentido, la artista pop publicó una carta en su cuenta de Instagram donde explicó lo sucedido. “Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, comenzó.

Para comenzar, la cantante agradeció “enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño” que recibió, y reconoció no saber si merece ese reconocimiento. “Me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo”, soltó.

“Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”, relató, y enumeró los motivos por los cuales no estuvo activa.

“Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”, explicó.

Además, la artista ex Popstars soltó que puede “entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto”.

En tal sentido, Fernández cuestionó a Lissa Vera, otra de las vocalizadoras de Popstars, que realizó apariciones públicas y se refirió al tema. Sobre ella, Fernández soltó que se trata de “una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”, criticó.

Sin embargo, la cantante desvió la atención y se refirió a aspectos de salud que le impiden reaparecer. “Lo que si puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, explicó.

Para finalizar, la artista se refirió al futuro próximo en lo musical, donde Bandana se presentará en un show para festejar los 25 años de la banda el próximo 23 de noviembre. “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es cantar. Gracias”, sentenció.

