“Estábamos boludeando”: Flor Peña explicó llorando por qué informó muerte de Jorge Messi

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Flor Peña habló en la noche de este jueves sobre la situación que vivió horas atrás luego de que informara en el programa El show del verano de Luzu TV sobre la muerte de Jorge Messi, algo que se terminó desmintiendo rápidamente.

La actriz interrumpió la emisión de este jueves para decir al aire: “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, lanzó ante la sorpresa de sus compañeros, buscando de inmediato precisiones de su producción.

Tras esto, el fundador del canal, Nicolás Occhiato, emitió un comunicado que fue replicado en las redes de Luzu. “Lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, dice el escrito.

Por esto, las autoridades del canal desvincularon “a todos los responsables involucrados”. Además, informaron que Flor Peña “tomará la decisión de dar un paso al costado”.

Esta noche, la actriz aseguró en el programa Sálvese quien pueda de Yanina Latorre que está “muy triste” y pidió “disculpas de corazón” entre lágrimas.

Desconsolada, Flor Peña explicó la situación vivida al aire: “Estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al celular, pensé que yo estaba boludeando mientras todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil”.

Además, aseguró que sintió que “no estaba siendo empática”, por lo que tomó la decisión de informar la noticia. “Cometí un error y me confundí”, reconoció.

“Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas, ni tampoco quise dar una primicia porque no se darlas”, mencionó.

Una de las cosas que más se cuestionó de Flor Peña fue la manera en la que dio la noticia, la cual, para Yanina Latorre fue de “manera liviana”. La actriz explicó que informó de esa manera debido a que pensó que “ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso”. “Creí que todos estaban hablando de eso y yo estaba boludeando, por eso salí a decirlo así, como creyendo que ya todo el mundo estaba hablando de eso”, agregó.

Por otro lado, contó que le envió un mensaje a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi y esposa de Jorge. Si bien reconoció que no hubo respuesta, aseguró que “tampoco” pretende recibir un mensaje. “Solamente quería que ella supiera de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado”, dijo.

“Si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice ‘está pasando esto’, claro que hago responsable a la producción”, mencionó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió en redes sociales a este tema y aseguró: “Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”.