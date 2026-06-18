Luzu desvinculó a quienes dieron noticia errónea sobre Jorge Messi; Flor Peña renunció

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Las autoridades del canal de streaming Luzu TV de Argentina desvincularon a productores del programa El show del verano y Flor Peña renunciará luego del error cometido al aire en la mañana de este jueves.

La actriz interrumpió la emisión de este jueves para decir al aire: “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, lanzó ante la sorpresa de sus compañeros, buscando de inmediato precisiones de su producción.

Tras esto, el creador del canal, Nicolás Occhiato, emitió un comunicado que fue replicado en las redes de Luzu. “Lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, dice el escrito.

Por esto, las autoridades del canal desvincularon “a todos los responsables involucrados”. Además, informaron que Flor Peña “tomará la decisión de dar un paso al costado”.

Además, Peña publicó una historia de Instagram en la que aseguró que está “muy avergonzada” y reconoció que es “parte del error”. “Decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”, agregó.

La actriz habló sobre la situación con el programa Los ángeles de la mañana (LAM): “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas, estaba al aire en el programa y me dijeron por la cucaracha esa noticia”.

Además, agregó que le “pidieron que lo diga”. “Estaba en shock y al aire, no tenía ni el teléfono ni la compu, no tenía idea de lo que estaba pasando. Desde la producción me dijeron ‘está pasando esto’, yo lo repliqué y en el momento que lo hago me dicen ‘no, no. Para, que parece que no está chequeado’”, recordó.

“Repetí lo que me pidieron que diga”, reafirmó.

Por último y entre lágrimas, sentenció: “No quise lastimar a nadie, pido de corazón disculpas”.