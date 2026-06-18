“Aberrantes e inescrupulosas”: Milei habló de Flor Peña tras decir que murió Jorge Messi

Montevideo Portal

El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió a través de una publicación en la red social X a la falsa información sobre la muerte de Jorge Messi divulgada en el programa el Show del verano de Luzu TV.

Flor Peña interrumpió la emisión de este jueves para decir al aire: “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, lanzó ante la sorpresa de sus compañeros, buscando de inmediato precisiones de su producción.

Tras esto, el fundador del canal, Nicolás Occhiato, emitió un comunicado que fue replicado en las redes de Luzu. “Lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, dice el escrito.

Por esto, las autoridades del canal desvincularon “a todos los responsables involucrados”. Además, informaron que Flor Peña “tomará la decisión de dar un paso al costado”.

Tras esto, el mandatario argentino, afirmó: “Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”.

Además, Milei aseguró que las afirmaciones de la actriz fueron “aberrantes e inescrupulosas” y que “serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano”. En la misma línea, agregó que este hecho recuerda la “impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano”.

“Vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación”, escribió Milei.

“Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”, sentenció.