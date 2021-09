Yamandú Orsi cree necesario “precisar los tantos”, ya que los paros “sí son políticos”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió este miércoles, en su audición semanal emitida por CW 41 de San José, sobre el paro general convocado por el PIT-CNT y señaló que es necesario “precisar los tantos” y aclarar que los paros son “políticos”.

Orsi sostuvo que el paro es una medida que “se utiliza desde hace años y que sin duda son medidas que generan distorsión e inconveniente”. “Siempre los paros tuvieron esas características, sean parciales o generales. Son una herramienta, una medida que el sindicalismo tiene como fundamental en su forma de reclamar y de moverse”, comentó el intendente canario.

En esta ocasión, Orsi señaló que se han incorporado “reivindicaciones que están relacionadas con el aparato productivo, concretamente con la defensa por parte del sindicalismo, del PIT-CNT, del instrumento del Instituto Nacional de Colonización (INC)”.

“¿Por qué lo pongo o hago relevancia de esto? Porque no es común que los temas de carácter rural sean incorporados en plataformas de movilización de paro. Se han utilizado, pero no es lo más frecuente, pero en este paro que va a tener movilización por parte de los trabajadores en Montevideo también va a ser acompañado por las movilizaciones de los colonos. Porque como todos sabemos o muchos sabemos que está previsto fortalecer el combate a los asentamientos o dicho de otra manera se pretende resolver el tema asentamientos tomando el dinero del INC. Eso generó ruido. Yo fui hasta Melo a la movilización que hubo allá por parte de los colonos”, añadió.

Con respecto al campamento de colonos, del que también participaron el expresidente José Mujica, el senador por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, comentó que tuvo “el beneplácito” de encontrarse “con gente de otros partidos y de ver que esto no se divide en gobierno y oposición, sino que dentro de las filas del gobierno hay dudas respecto a esto”. “Esto genera que tengamos esperanza en que no se desmantele o no se debilite el INC. Esa es una de las características de esta movilización que creo que va a ser grande”, opinó Orsi.

Por otra parte, Orsi comentó que ha visto que desde el gobierno se hace “realce a un paro político para diferenciarlo de otro paro o con esa intención”. “El otro día repasaba y en el gobierno de Tabaré Vázquez creo que hubo 5 paros generales y sí, son paros políticos. Ahora el que pretenda instalar que es más partidario que político no va a poder explicar cómo es que cuando le tocó al FA ser gobierno también hubo paros. Por lo general en épocas o períodos de discusión de la Negociación Colectiva, de los Consejos de Salarios un paro general hay. Es una movilización que históricamente se ha instalado en el marco de la lucha por recuperar salario o por mejorarlo en todo caso. Entonces, como uruguayos tenemos la obligación de precisar los tantos”, señaló Orsi.

“Es cierto que el PIT CNT tuvo una tendencia de izquierda marcada y tiene desde hace mucho tiempo y es así y es una característica. Pero cuando vienen las reivindicaciones de los Consejos de Salarios, de las ramas del trabajo, ahí no importa quién esté en el gobierno porque cuando se decide llevar adelante esta movilización por estas cosas tan sentidas por los trabajadores es natural y lógico que sea cual sea quien esté en el gobierno tenga que enfrentar o someterse o tener este tipo de inconveniente sobre la mesa”, acotó.