Pereira: “Preocuparse por alimentación solo los días de paro es un prejuicio antisindical”

En el marco del paro nacional convocado por la central sindical PIT-CNT, su presidente, Fernando Pereira, se refirió a la polémica sobre la alimentación escolar en los días de actividad gremial. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) implementó este miércoles un plan de emergencia en el cual se designaron 26 escuelas sedes para Montevideo y la costa de Canelones, con el objetivo de que no queden niños sin comer por el paro a nivel nacional.

Sobre este tema, Lacalle comentó que “no se pudo coordinar con los sindicatos de manera prolija una guardia sindical para que den alimentación”. “Desde mi punto de vista es bien fácil, la gente que se dedica a alimentar a los niños debería ir a las escuelas", expresó Lacalle.

En este sentido, Pereira respondió que preocuparse por la alimentación solo los días de paro “es un prejuicio antisindical” y comentó que los niños uruguayos “tienen que comer los 365 días al año”. “Si el gobierno nos convoca a discutir cómo nuestras infancias se alimentan los 365 días del año, cuenten con el movimiento sindical”, aseguró en declaraciones radio Monte Carlo.

El periodista presente le comentó que desde el Consejo Directivo Central (Codicen) dicen que convocaron al sindicato y que no obtuvieron respuesta positiva. “Dicen algo que no es verdad porque le respondimos una propuesta que no fue aceptada por el Codicen, que fue que dieran tickets a todos los niños que ese día no tuvieran alimentación sindical. Fue rechazada esta propuesta porque lo que quieren es vulnerar la actividad sindical, no hacer que los niños coman”, respondió.

“Quién se va a preocupar el sábado y domingo de la alimentación escolar, quién se ocupa en los días feriados o las vacaciones. Entonces, si es por el día del paro, vamos, nadie puede creer eso. Los padres y las madres que llevan a sus hijos a las escuelas públicas saben que las auxiliares trabajan más de lo que se les paga sin que se le pague para que los niños coman. Hable con las madres a ver si apoyan o no las sociedades de las escuelas y a las maestras”, agregó.

Finalmente, Pereira reiteró que los niños tienen que comer todos los días del año y no cuando hay paro. “Si es para eso, mañana nos pueden llamar y empezamos a conversar cómo hacer para garantizar la alimentación todos los días del año. Habrá días que será en la escuela y habrá días que no podrá ser en la escuela, pero nos tienen que convocar. Si es por un día de paro, es simplemente un prejuicio antisindical que quieren desviar la atención de un paro, que, como ustedes ven, es arrollador”, concluyó.