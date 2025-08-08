Viuda y yerno de Basso figuran como acreedores de haberes laborales impagos por $ 1 millón

Montevideo Portal
La Justicia resolvió declarar este jueves el concurso necesario de la herencia que el fallecido socio de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, le dejó a su esposa, Daniela Cabral, y a sus hijas para que sea administrada por el síndico Alfredo Ciavattone y así poder recuperar dinero para pagarle a los acreedores de la empresa.
Entre otras cosas, del inventario surgió que Basso tiene un activo concreto de US$ 6.526.448 incluyendo propiedades y autos de alta gama, pero que hay en riesgo unos US$ 35.407.203, de los que US$ 18.452.555 corresponden a una deuda con el frigorífico Casablanca.
A su vez, el documento incluye una lista de personas vinculadas a la empresa que figuran como en seguro de desempleo que reclaman una suma de dinero en concepto de “deudas laborales” o “liquidación de egresos”.
Según el informe, al que accedió Montevideo Portal, entre los demandantes están Cabral y Alfredo Rava, esposo de una de las hijas de Basso quien fue primero director y luego quedó como uno de los titulares de la empresa Gustavo Basso Negocios Rurales. Ambos reclaman, respectivamente, $ 1.329.925 y $ 1.241.935.
El informe afirma que la sucesión del socio de la empresa ganadera debería abonar en total $ 6.559.373 en concepto de liquidación a los trabajadores. Además, Rava reclama una suma de US$ 94.768 por el motivo de “deuda laboral” dentro de una extensa lista de personas, quienes suman un total de U$S 2.329.900.
Según el inventario, el empresario tenía 12 automóviles empadronados a su nombre: Maserati Grecale GT del 2024, Hyundai New Kona de 2024, Audi Q5 de 2018, dos camionetas Chevrolet, una Renault, una Volkswagen, una Fiat, una Jeep, una Toyota, un Peugeot y el automóvil marca Tesla en el que chocó y murió.
Además, su patrimonio incluye el apartamento en el complejo Imperiale de Punta del Este —en donde Cabral se encuentra cumpliendo prisión preventiva—, dos apartamentos en Montevideo —el 100% de uno en Ciudad Vieja y el 50% de otro en el Centro— y un campo en la localidad floridense de Goñi.
La resolución de la Justicia detalla que la herencia de Basso tiene “un patrimonio suficiente a su muerte como para hacer frente a las múltiples obligaciones que, como empresario, no honró en vida”.
