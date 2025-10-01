Política

Viaje de Orsi a Europa: reunión con el Papa, el presidente italiano y evento de FAO

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajará a mediados de octubre a Europa, donde tendrá instancias con autoridades internacionales, según informó el gobierno.

Orsi visitará primero Bruselas, capital de Bélgica. Luego, el mandatario participará en el 80° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se celebra el 16 de octubre en Roma, Italia. Ahí, expondrá en el organismo acerca de la problemática de la seguridad alimentaria.

“En paralelo a la mencionada intervención, mantendrá un encuentro oficial con su par italiano, Sergio Mattarella, y será recibido por el papa León XIV”, comunicó Presidencia.

El papa visitó Uruguay en 2011, cuando aún era Robert Francis Prevost, padre general de la Orden de San Agustín.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, participará en el cierre de la XII Conferencia Italia-América Latina y Caribe, que se realiza en Roma el 7 de octubre.

Además, el canciller “mantendrá en la capital italiana otras reuniones de cooperación en materia de seguridad, acompañado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz”. Tras esto, se reunirá con el canciller alemán, Johann Wadephul.

