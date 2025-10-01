“Desazón generalizada”: militantes del FA llaman a evento con críticas al gobierno de Orsi

Política

Un grupo de militantes frenteamplistas “de a pie” disconformes con la gestión que lleva adelante el gobierno encabezado por Yamandú Orsi convoca a un encuentro para este sábado 4 de octubre de 2025 —de 14 a 16:30— bajo la consigna “Frenteamplistas: tenemos que hablar. Por un Frente Amplio con el corazón a la izquierda”.

De acuerdo con lo que le dijo a Montevideo Portal Enrique Ortega, uno de los integrantes de la coordinadora que hoy nuclea a 80 personas —pero que, según anticipa, convocará a muchas más—, este encuentro está motivado por “la desazón generalizada de la militancia frenteamplista de todo el país” con el actual gobierno, que han manifestado en redes sociales “desde hace un par de meses”.

“Durante mucho tiempo, esos militantes guardaron silencio porque se encontraban en una encrucijada: ¿cómo criticar fraternalmente, con la lealtad de un frenteamplista, sin dar pasto a los adversarios del Frente Amplio?”, indicó Ortega, y sumó que estos militantes “sienten que no están con un gobierno de izquierda en muchos aspectos”.

En este sentido, el autor y militante dijo que los principales cuestionamientos a la gestión son en materia de política exterior y de política económica, y que se enclavará “bajo tres directivas: criticar, proponer y defender”.

Con respecto a la política exterior, este grupo de militantes piensa que los gobiernos de izquierda de la región, como Colombia, Brasil y Chile, “no cuentan a Uruguay como un posible aliado para oponerse al abuso imperial”. “Esto de llamar guerra o conflicto a un genocidio nos duele en lo más profundo”, ilustró Ortega en referencia a la postura diplomática de Uruguay con respecto a lo que ocurre en Israel y Palestina.

En materia de gestión económica, hay la lectura de que en el gobierno hay una “falta del sentido de urgencia y una falta de cierta audacia para hacer cambios en política económica”.

Así, el grupo —que es integrado por miembros de todos los sectores frenteamplistas— reivindica el planteo, que quedó en minoría en la dirigencia frenteamplista y que es impulsado por el Pit-Cnt, sobre aplicar un impuesto al 1% más rico.

“Notamos que se busca hacer lo mejor posible, pero dentro del marco limitado de este modelo económico. Y el Frente Amplio no nació para administrar este modelo: nació para cambiarlo. No estamos hablando de nacionalizar los medios de producción y de dictadura del proletariado. Hablamos de que se puede hacer muchísimo más en el contexto a actual, pero notamos la predominancia de una mentalidad un tanto conservadora”, dijo Ortega.

También afirmó que “puede” que el gobierno tenga “sensibilidad de izquierda”, pero creen que se está “errando en algunas cosas”. “No tocar al gran capital ni con el pétalo de una rosa te da una pauta”, amplió.

“Esto es como en un matrimonio: las diferencias son insalvables. Ahora, lo que salva a un matrimonio es la inteligencia, la mesura, la paciencia, el diálogo para poder resolver esas diferencias de la mejor manera posible”, ilustró.

Y, consultado sobre si ese “matrimonio” corre riesgo de un divorcio, manifestó: “Queremos luchar para que eso no ocurra. Ahora, la solución no es callarse, porque ya antes sucedió que muchos optaban por el silencio porque decían que, si se criticaba, íbamos a perder las elecciones de 2019. Bueno, por no hacerlo perdimos”.

Si bien en un principio el evento estaba llamado a realizarse en La Huella de Seregni, motivos ajenos a la organización llevaron a cambiar el lugar de encuentro al local de la Coordinadora B, ubicado en el Cordón.

