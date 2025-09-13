Política

Uruguay y otros 141 países de la ONU votaron a favor de dos estados: Israel y Palestina

La Asamblea General de la ONU votó este viernes 12 de setiembre una declaración que favorece “la solución de los dos Estados, Israel y Palestina”.

La moción fue acompañada por una abrumadora mayoría de los países que integran la asamblea: 142 a favor, 10 en contra y 12 abstenciones.

Entre quienes acompañaron la medida, que “endosa” la “Declaración de Nueva York sobre el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución Biestatal”, se encuentra Uruguay.

“La resolución expresa la urgente necesidad de poner fin a la dramática situación en Gaza y de lograr una solución justa, pacífica y duradera del conflicto israelí-palestino, basada en la implementación de la solución de dos Estados”, afirma Cancillería de la República a través de su página web.

Así, la declaración también condena los ataques del 7 de octubre de 2023 de Hamás sobre Israel, y “exige” la liberación de los rehenes israelíes, añade el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En tanto, los países que se opusieron a la declaración incluyen Argentina, Estados Unidos (EE. UU.) e Israel.

Se abstuvieron de votar naciones como Albania, Ecuador y Guatemala.

En esta ocasión, el apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han virado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima semana de alto nivel (22-28 de setiembre) en la ONU.

Sin embargo, esta votación volvió a mostrar las discrepancias que el tema despierta dentro de la Unión Europea, ya que Hungría votó en contra y entre los abstencionistas estuvo la República Checa. Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania u Holanda, votaron en esta ocasión a favor.

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas: en concreto, el apoyo a un estado palestino es cada vez más mayoritario entre los estados miembros y EE. UU. apenas logra sumar un puñado de países a su postura radicalmente contraria.

La declaración votada ayer fue aprobada en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el pasado 29 de julio, y que tendrá continuidad el 22 de setiembre, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la semana de alto nivel.

Y a pesar de que Estados Unidos ha denegado el visado a la delegación palestina —incluido su presidente, Mahmud Abás— con la intención de quitar importancia a esta conferencia, sus organizadores la mantienen y sopesan la posibilidad de que Abás participe por videoconferencia.

Será en el curso de ese foro cuando varias grandes potencias occidentales den el paso de reconocer el Estado de Palestina.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había declarado hace un mes que reconocer un Estado palestino “es invitar a una guerra futura y a una guerra segura”.

El historial de Uruguay

En junio de este año, la Asamblea General de la ONU había tratado otra declaración distinta sobre la situación en Medio Oriente.

En aquella ocasión, se exigía un alto el fuego en Gaza con un lenguaje inusualmente duro contra Israel. El texto de la resolución recoge alusiones como “el uso del hambre contra los civiles [de Gaza] como arma de guerra y la denegación de acceso de ayuda humanitaria”, y subraya “la necesidad de rendición de cuentas que garantice que Israel cumple sus obligaciones legales”, términos que hasta ese momento se habían evitado con el supuesto fin de concitar más apoyos.

Uruguay fue una de las naciones que acompañó favorablemente esta moción.

Por otro lado, en diciembre del año pasado, se votó también un cese al fuego “inmediato e incondicional” en Gaza. Uruguay volvió a acompañar esta iniciativa, luego de que se abstuviera de votar una resolución similar en 2023.

La delegación uruguaya ante la ONU también se abstuvo de votar en setiembre de 2024, cuando la resolución buscaba poner fin a la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel.

Con información de EFE

