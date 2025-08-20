Orsi envió solicitud al Parlamento para viajar a asamblea de ONU en EE. UU. en setiembre

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, solicitó al Parlamento poder salir del país del 21 al 27 de setiembre para asistir a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York (Estados Unidos).
Los mandatarios deben pedir permiso al Poder Legislativo para viajar por más de 48 horas, según el artículo 170 de la Constitución de la República.
Cuando el presidente español, Pedro Sánchez, visitó Uruguay, Orsi dijo que propondrá ante la cumbre global realizarle un homenaje al expresidente José Mujica. Este planteo será acompañado por otros líderes como Lula da Silva, Gabriel Boric y Gustavo Petro.
“No es lo mismo si lo plantea Uruguay solo —que lo podemos hacer— a consultar y ver de qué forma podemos hacer un planteo de carácter más regional e incluso involucrando a otros países fuera de la región”, expresó Orsi en ese momento.
63a1febb-4216-434e-a021-e7a560acb877 (1) by Montevideo Portal
