Mercosur y EFTA firmarán acuerdo comercial el próximo martes, informó Cancillería

El acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) se firmará el próximo martes 16 de setiembre, informaron fuentes de Cancillería de la República este viernes.

El pacto se rubricará en el marco de la presidencia pro tempore de Brasil del bloque regional sudamericano.

El canciller Mario Lubetkin irá a dicho país para participar de la firma y luego, sobre las 18:00, brindará una conferencia de prensa respecto al tema.

El ministro de Relaciones Exteriores había adelantado que esto sucedería. “Lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de setiembre en Brasil”, señaló a principios de mes.

Tiempo atrás, Lubetkin ya había destacado la importancia del mencionado tratado entre el bloque sudamericano y el europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y puntualizó que los países significan un producto interno bruto de más de US$ 3 trillones.

A su vez, la vicecanciller Valeria Csukasi destacó —en una entrevista con EFE— la importancia de los países que conforman el bloque para el comercio internacional uruguayo.

La viceministra recordó que el 80% de la carne importada por Noruega llega desde Uruguay y detalló que la posibilidad de reducir aranceles es muy importante. "Para el sector productivo y exportador uruguayo son grandes oportunidades”, aseveró y explicó que se debe a que “siempre ha sabido utilizar muy bien esos espacios de nicho muy específicos para cierto tipo de producción”.

